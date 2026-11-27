Bảng giá vàng trong nước hôm nay 27/11

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (27/11) Hôm qua (26/11) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 129,5 134,5 129,5 134,5 BTMH Kim Gia Bảo 128,5 133,5 128,5 133,5 Doji TPHCM 128,5 133,5 128,5 133,5

Thời gian cập nhật: 06:00-27/11/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 27/11

Lúc 21h ngày 26/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.575 USD/ounce, giảm 14 USD. Vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh 3.571 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực sau phiên giao dịch biến động mạnh ngày 25/11, khi có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 3.500 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Thanh khoản thị trường Mỹ trong ngày 26/11 giảm do các thị trường đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh bất chấp áp lực lạm phát dai dẳng. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,7% của tháng 9. Lạm phát PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng lên 3,3%. So với tháng trước, cả hai chỉ số đều tăng 0,3%.

GDP quý III của Mỹ tăng 4,3% theo tốc độ quy đổi cả năm, vượt mức dự báo 3,6%. Thu nhập cá nhân tháng 10 tăng 0,7%, chi tiêu tiêu dùng tăng 0,3%.

Tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng cùng áp lực lạm phát kéo dài củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12 được định giá ở mức 100% trong ngày 26/11. Triển vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục là yếu tố bất lợi đối với vàng.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm do những lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,845%, lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm còn 4,633%. Đồng USD vẫn duy trì sức mạnh, làm hạn chế nhu cầu đầu tư vào kim loại quý.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Những thông tin về các vụ tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia và tàu thương mại qua eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Giá dầu Brent giảm 1,01%, xuống 93,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,51%, còn 83,25 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á phục hồi trong phiên 26/11. Trước đó, tại thị trường Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng 0,33%, S&P 500 giảm 0,25% và Nasdaq Composite giảm 0,62%. Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới phiên giao dịch rút ngắn tại Mỹ ngày 27/11 và các dữ liệu lạm phát sắp được công bố tại châu Âu.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC trong ngày 26/11 được một số doanh nghiệp niêm yết quanh mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động và kỳ vọng lãi suất Mỹ thay đổi, thị trường tiếp tục theo dõi các tín hiệu chính sách tiền tệ, diễn biến đồng USD và tình hình địa chính trị để đánh giá xu hướng kim loại quý trong những phiên tiếp theo.