Bảng giá vàng trong nước hôm nay 31/10

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Triệu đồng/lượng Hôm nay (31/10) Hôm qua (Giá mở cửa 30/10) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC TPHCM 138,4

-1,3 141,4

-1,3 139,7 142,7 BTMH Kim Gia Bảo 136,2 140,2 137,4 141,4 Doji TPHCM 136 140 139,7 142,7

Thời gian cập nhật: 6:00 - 31/10/2026

Giá vàng thế giới hôm nay 31/10

Giá vàng thế giới tiếp tục chịu áp lực. Lúc 21h30 ngày 30/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.905 USD/ounce, giảm 118 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025, theo Reuters. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 3.910 USD/ounce.

Giá vàng thế giới có thể ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp, với mức giảm khoảng 5,9% trong tháng 10. Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh, lạm phát tiếp tục gây sức ép lên kim loại quý.

Chỉ số chi phí việc làm (ECI) tăng 0,8% trong quý III, đúng dự báo và thấp hơn mức tăng 0,9% của quý II. Tiền lương và tiền công tăng 0,7%, giảm so với mức 0,9% của quý trước. Chi phí phúc lợi tăng 0,9%, thấp hơn mức 1%.

Trước đó, GDP Mỹ quý III tăng 3,4%, cao hơn mức 2,2% của quý II. Lạm phát PCE tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. PCE lõi tăng tương ứng 0,3% và 3,1%.

Tăng trưởng kinh tế mạnh cùng lạm phát dai dẳng khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khó nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 83%. Fed đã giữ lãi suất ở mức 3,75-4% trong cuộc họp ngày 28/10.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 7 điểm cơ bản trong phiên thứ Năm, xuống khoảng 4,98%.

Một yếu tố khác gây sức ép lên triển vọng lạm phát là giá năng lượng.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng. Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng lên khoảng 117,15 USD/thùng. Dầu WTI lên gần 103,79 USD/thùng. Brent hướng tới mức tăng khoảng 13% trong tháng, còn WTI có thể tăng khoảng 15%.

Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Đây là yếu tố bất lợi đối với giá vàng. Dù căng thẳng địa chính trị thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, giá vàng vẫn chịu áp lực từ lãi suất và hoạt động bán tháo.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, S&P 500 giảm khoảng 1%, Nasdaq giảm 2,3%. Cổ phiếu công nghệ chịu sức ép sau kết quả kinh doanh và triển vọng thận trọng từ một số doanh nghiệp lớn. Thị trường châu Âu diễn biến trái chiều, còn chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm.