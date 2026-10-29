Từ đỉnh lịch sử trên 5.000 USD/ounce xuống vùng 4.100 USD, có lúc xuyên thủng 4.000 USD, một số phân tích đặt ra kịch bản giá lùi về 3.000 USD nếu áp lực lãi suất, đồng USD và nguy cơ bán tháo do thiếu thanh khoản gia tăng.

Trong bối cảnh cuối tháng 10/2026, giới phân tích kỹ thuật không còn tranh luận về việc vàng có thể giảm hay không, mà tập trung vào một câu hỏi cụ thể hơn: liệu vàng có giảm về kịch bản quanh mốc 3.000 USD.

Theo phân tích của hãng tin tài chính Trung Quốc FX168 công bố trên Investing.com ngày 16/10, giá vàng giao ngay đang giằng co quanh 4.120 USD, mắc kẹt trong vùng 3.920-4.500 USD.

Điều kiện tiên quyết để kịch bản giảm sâu kích hoạt là giá phải đánh mất ngưỡng hỗ trợ 3.920 USD. Nếu điều đó xảy ra, đà giảm có thể xuống 3.360 USD, trước khi tiến tới ngưỡng tâm lý 3.000 USD.

Bài viết nhấn mạnh bối cảnh Fed đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9/2026 lên 4,00% - lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023 và thị trường đang định giá khả năng có thêm một lần tăng nữa vào tháng 12, trong khi chỉ số USD Index duy trì quanh 102,3, tạo áp lực trực tiếp lên vàng.

Vàng rơi từ đỉnh trên 5.000 USD/ounce xuống vùng 4.000 USD, giới phân tích đang dõi theo ngưỡng 3.920 USD trước khi kịch bản 3.000 USD có thể kích hoạt. Ảnh: Xinhua

Diễn biến thực tế còn khắc nghiệt hơn: trong tuần 19-23/10, vàng đã có lúc xuyên thủng 4.000 USD, chốt tuần quanh 3.994 USD, mức giảm tuần mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Phân tích của công ty nghiên cứu và phân tích thị trường vàng, bạc và kim loại Trung Quốc Wellxin ngày 23/10 chỉ ra rằng nếu vùng hỗ trợ 3.942-3.924 USD bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là 3.750 USD và xa hơn là vùng 3.000 USD.

Còn một con đường khác dẫn về 3.000 USD, ngắn hơn nhưng khó đoán hơn: khủng hoảng thanh khoản (khi dòng tiền mặt trở nên khan hiếm, nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để có tiền trả nợ hoặc đáp ứng yêu cầu ký quỹ).

Trong một bài phân tích được đăng lại trên Longbridge ngày 25/10, tác giả lập luận rằng nếu một cuộc khủng hoảng thanh khoản đủ nghiêm trọng xảy ra, nhà đầu tư buộc phải bán tài sản để có tiền đáp ứng yêu cầu ký quỹ và vàng cũng bị bán tháo theo. Trong cú sốc đầu tiên, giá có thể giảm về 3.000-3.500 USD/ounce.

Kịch bản thanh khoản này không phải giả thuyết suông. Phân tích của công ty công nghệ tài chính Mitrade ngày 22/10 cho rằng nếu vàng hứng chịu một cuộc khủng hoảng thanh khoản hệ thống cực đoan, kiểu “toàn thị trường giải đòn bẩy”, mức giảm 12% từ vùng 4.000 USD sẽ đưa giá về 3.500-3.550 USD, nơi hội tụ đường trung bình động 200 ngày và vùng mua ròng của ngân hàng trung ương trong nửa đầu năm.

Một góc nhìn định lượng hơn đến từ phân tích của Trung tâm Thông tin Tài chính Trung Quốc (CNFin) ngày 23/10.

Nếu dựa trên mô hình kinh tế truyền thống, tức chỉ xét lãi suất thực và tỷ giá USD thì với bối cảnh vĩ mô năm 2026, giá vàng chỉ nên dao động quanh mức 3.000-3.400 USD/ounce.

Tuy nhiên, giá thị trường vẫn đứng trên 4.100 USD, tạo ra phần bù cấu trúc lên tới 25-30%. Bài viết lý giải phần bù này đến từ 3 lực: mua ròng của ngân hàng trung ương (89% tổ chức dự trữ dự định tiếp tục tăng tỷ trọng vàng), suy yếu niềm tin vào USD khi nợ công Mỹ vượt 40.000 tỷ USD và thâm hụt tài khóa kéo dài.

Khi 3 lực này dịu đi, giá có thể quay về vùng lý thuyết 3.000-3.400 USD.

Quan điểm gay gắt nhất đến từ Mike McGlone, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence, được hãng tin tài chính Benzinga đưa tin ngày 21/9. McGlone cho rằng đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi tâm lý hưng phấn, không phải yếu tố cơ bản.

Lập luận cốt lõi: lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang tiến tới 5%, mức cao nhất trong gần 25 năm, tạo áp lực cấu trúc lên vàng vốn là tài sản không sinh lãi.

Ông dự báo vàng có thể giảm từ trên 4.300 USD về 3.000 USD và kỳ vọng sẽ dao động trong vùng 3.000-5.000 USD trong thời gian dài.

Đáng chú ý, McGlone nói thẳng: “Tôi mong vàng sớm về 3.000 USD để tôi có thể lạc quan trở lại”, hàm ý rằng ông coi 3.000 USD là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng mới, chứ không phải dấu chấm hết.

Điều khiến câu chuyện 3.000 USD đáng chú ý không nằm ở khả năng nó xảy ra cao hay thấp, mà ở khoảng cách giữa giá và giá trị.

Theo mô hình cơ bản, giá vàng “hợp lý” chỉ nên ở 3.000-3.400 USD/ounce. Nhưng đến cuối tháng 10/2026, giá vẫn quanh 3.994-4.120 USD, tức cao hơn 600-1.100 USD so với mức lý thuyết.

Toàn bộ khoảng chênh đó đến từ tâm lý thị trường và dòng tiền mua ròng của ngân hàng trung ương, không phải từ lãi suất hay lạm phát.

Khi phần bù rủi ro chiếm gần như toàn bộ giá vàng, trong khi phần lớn chuyên gia vẫn tin vào xu hướng tăng dài hạn, thì rủi ro thực sự không phải là việc vàng có về 3.000 USD hay không.

Rủi ro nằm ở chỗ thị trường đang mặc định giá sẽ chỉ đi lên và chưa chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào biến động mạnh, kể cả khi Fed vẫn tiếp tục thắt chặt và lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao.