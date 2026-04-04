Giá vàng trong nước hôm nay 4/4/2026

Giá vàng trong nước ở phiên giao dịch cuối tuần (4/4) biến động trong biên độ hẹp. Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 171,5-174,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua nhưng đứng im ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Như vậy, chênh lệch giá mua vào - bán ra của SJC đã trở lại mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 171-174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Phiên giao dịch ngày 3/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng, chốt phiên ở mức 170,8-174,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 1 triệu đồng/lượng so với kết phiên liền trước, niêm yết ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 700 nghìn đồng/lượng, kết phiên ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 4/4/2026

Giá vàng thế giới đang trong kỳ nghỉ, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế trước kỳ nghỉ duy trì ở mức 4.678 USD/ounce, giảm 81 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York giữ quanh mức 4.672 USD/ounce.

Mặc dù có những nhịp tăng, kim loại quý vẫn gặp khó khăn khi thử thách mốc kháng cự 4.800 USD/ounce. Căng thẳng tại Trung Đông vẫn là yếu tố chính hỗ trợ vàng. Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng, WTI cũng trở lại mức cao trên 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự mạnh lên của đồng USD cũng tạo áp lực giảm cho vàng trong ngắn hạn.

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố vào thứ Sáu cho biết, số việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ đã tăng 178.000 trong tháng Ba. Con số này vượt xa dự báo của các nhà kinh tế là 65.000 việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, so với 4,4% trong tháng Hai. Các nhà kinh tế trước đó dự báo tỷ lệ này sẽ giữ nguyên.

Giá vàng chịu nhiều áp lực. Ảnh: Thạch Thảo

Thị trường vàng đang đóng cửa do kỳ nghỉ lễ Phục Sinh kéo dài, nên chưa có phản ứng tức thời từ thị trường trước dữ liệu kinh tế vượt kỳ vọng. Một số nhà phân tích nhận định rằng dữ liệu thị trường lao động khỏe mạnh sẽ cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thêm không gian để duy trì chính sách tiền tệ trung lập trong bối cảnh lo ngại lạm phát ngày càng tăng.

Vàng gần đây đang gặp khó khăn, khi xung đột tại Iran gây ra vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong thị trường năng lượng, đẩy giá dầu lên trên 100 USD/thùng. Mối đe dọa lạm phát toàn cầu đã khiến các ngân hàng trung ương trên thế giới tạm dừng các chu kỳ nới lỏng.

Các nhà phân tích cho rằng để vàng lấy lại sức hấp dẫn như kênh trú ẩn an toàn, các nhà đầu tư cần bắt đầu thấy những dữ liệu kinh tế yếu, bởi điều này sẽ làm tăng lo ngại về tình trạng lạm phát đình trệ (stagflation) và buộc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế nội địa, ngay cả khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, vàng đang trong giai đoạn nhạy cảm với các yếu tố trái chiều: căng thẳng địa chính trị, lạm phát và xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương.

Lukman Otunuga, chuyên gia tại FXTM, cho biết mức 4.600 USD/ounce sẽ là hỗ trợ quan trọng. Nếu giữ vững, vàng có thể hướng tới 4.800 USD/ounce. Ngược lại, phá vỡ mức này sẽ tạo áp lực điều chỉnh xuống 4.450 USD/ounce.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia tại FxPro, nhận định xung đột kéo dài tại vùng Vịnh cùng với giá dầu cao đang tạo áp lực lên vàng. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn giữ vai trò tài sản trú ẩn khi rủi ro địa chính trị và lạm phát dai dẳng.

Ông Kuptsikevich lưu ý rằng mức hỗ trợ quan trọng đối với vàng hiện tại là 4.600 USD/ounce, với các mức thấp hơn như 4.450 USD/ounce sẽ không phá vỡ xu hướng tăng dài hạn.

Các nhà đầu tư dài hạn vẫn coi vàng là tài sản chiến lược, nhắm tới mốc 5.000 USD/ounce như một rào cản tâm lý. Nhiều chuyên gia nhận định các nhịp tăng gần đây mang tính kỹ thuật.

Sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn vẫn chưa giảm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động mạnh trước kỳ nghỉ lễ Phục Sinh và rủi ro địa chính trị gia tăng.





