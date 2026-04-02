Giá vàng trong nước hôm nay 2/4/2026

Kết phiên giao dịch 2/4, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 170-173,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 3,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 3,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 3,2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua, kết phiên ở mức 169,8-173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết cuối phiên ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 4,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch cuối phiên ở mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng rẻ hơn 4,2 triệu đồng một lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua.

Đầu giờ chiều nay, vào lúc 13h09' ngày 2/4, giá vàng miếng SJC giảm xuống mức 168,8-172,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng hạ về mức 168,6-172,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Như vậy, từ lúc mở cửa đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã giảm tổng cộng 4,9 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 3,9 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán.

Chênh lệch giá mua vào và bán ra của SJC đã lên tới 4 triệu đồng/lượng, thay vì mức 3 triệu đồng/lượng như lâu nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ chiều nay giảm xuống mức 168,8-171,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), nâng mức giảm từ đầu giờ sáng tới nay lên 4,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải đầu giờ chiều nay niêm yết ở mức 169,5-172,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,5 triệu đồng mỗi lượng so với mức chốt hôm qua.

Đến 9h04' ngày 2/4, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm xuống mức 171,8-174,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức hạ 1,2 triệu đồng mỗi lượng so với mức niêm yết đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng được điều chỉnh hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 172-175 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/4, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, xuống mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 172,3-175,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giữ nguyên mức chốt của phiên hôm qua, niêm yết đầu giờ sáng nay ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong nước, trong phiên giao dịch ngày 1/4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng mạnh vào buổi sáng. Tuy nhiên, hạ nhiệt vào buổi chiều cho dù giá thế giới tăng với tốc độ mạnh hơn. Giá vàng ngày 2/4 dự kiến tăng tiếp.

Cụ thể, tới cuối phiên giao dịch ngày 1/4, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 173,7-176,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Trong buổi sáng, vàng có lúc tăng lên 178 triệu đồng/lượng (bán).

Tới cuối giờ chiều ngày 1/4, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173,5-176,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,8 triệu đồng so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 173-176 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính tới 1/4 ở mức 27.500 đồng/USD (mua) và 27.550 đồng/USD (giá bán), giảm 530 đồng so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/4/2026

Đến 13h48', giá vàng thế giới giảm tới gần 165 USD/ounce, về mốc 4.590 USD/ounce (tương đương mức giảm 3,3%).

Giá vàng thế giới sáng nay 2/4 bất ngờ đảo chiều dữ dội, lao dốc xuống dưới 4.700 USD/ounce.

Trên thế giới, tới 21h ngày 1/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.739 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.774 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 1/4 cao hơn khoảng 9,1% (tương đương tăng 395 USD/ounce) so với cuối năm 2025. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 150,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 26,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 1/4.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng mạnh bất chấp tin tốt từ nền kinh tế Mỹ. Trong nước, vàng SJC và nhẫn trơn tăng chậm hơn thế giới do tỷ giá tự do giảm và sức cầu có dấu hiệu suy yếu.

Thị trường vàng tiếp tục chứng kiến ​​nhu cầu mua mạnh mẽ ngay cả khi doanh số bán lẻ của Mỹ tốt hơn dự kiến ​​cho thấy mức tiêu dùng lành mạnh, điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ của nước này đã tăng 0,6% trong tháng Hai, sau khi giảm 0,1% trong tháng Giêng (số liệu đã được điều chỉnh). Thực tế, số liệu còn tốt hơn dự kiến, vì dự báo chung của các nhà kinh tế cho thấy con số chính thức của tháng Hai sẽ giảm 0,5%.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: HH

Theo báo cáo, tính theo năm, doanh số bán lẻ tăng 3,7%, so với mức tăng 3,2% trong tháng Giêng. Doanh số bán hàng cốt lõi, không bao gồm doanh số bán xe, tăng 0,5%, vượt xa dự báo của giới chuyên gia là tăng 0,3%.

Vàng tăng giá chủ yếu do đồng USD và lợi tức trái phiếu suy giảm.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng kỳ vọng Mỹ sẽ sớm ngừng cuộc chiến tại Iran. Điều này sẽ giúp cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Dự báo giá vàng

Thị trường kim loại quý đang cho thấy những tín hiệu ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh. Như vậy, sau cú giảm mạnh và xuống dưới ngưỡng 4.200 USD/ounce do hoạt động chốt lời và lo ngại chiến tranh mất kiểm soát tại Trung Đông, giá vàng đã lên trở lại trên ngưỡng 4.700 USD/ounce.

Việc giá vàng tăng trở lại đã giúp bức tranh tăng giá dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ.

Về kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của vàng đang dần cải thiện. Giá giữ vững trên vùng 4.600 USD với các đáy sau cao hơn đáy trước. Mốc quan trọng tiếp theo là vùng kháng cự Fibonacci quanh 4.800 USD/ounce. Tuy nhiên, việc giá vẫn nằm dưới đường trung bình 200 phiên (gần 4.870 USD) cho thấy xu hướng lớn vẫn cần xác nhận thêm.

Thêm một rủi ro là sức cầu từ các ngân hàng trung ương có thể suy giảm khi mà các nước đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có chi phí đầu vào tăng, lạm phát cao và tăng trưởng có thể chậm lại.

Tình hình Trung Đông đã bớt u ám hơn nhưng sự bất định vẫn còn. Vàng vẫn có thể lại bị bán tháo một lần nữa nếu căng thẳng tại khu vực leo thang.