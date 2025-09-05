Giá vàng thế giới hôm nay 5/9/2025

Lúc 20h (ngày 4/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.553 USD/ounce, tăng 0,4% so với đầu phiên. Hợp đồng vàng giao tháng 12 đạt 3.606 USD/ounce.

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đứng ở mức 89,25 điểm.

Giá vàng đang giữ vững ở mức cao, duy trì trên ngưỡng 3.500 USD/ounce bất chấp áp lực chốt lời. Những dấu hiệu mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu, làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Báo cáo của ADP cho thấy khu vực tư nhân đã giảm 54.000 việc làm trong tháng Tám, trái ngược hoàn toàn so với dự báo 73.000 việc làm. Đây là tín hiệu rõ nhất về sự suy yếu của thị trường lao động.

Trước đó, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm nhẹ xuống 227.000 đơn. TS Nela Richardson, Chuyên gia kinh tế trưởng tại ADP, nhận định đà tăng trưởng việc làm mạnh mẽ từ đầu năm đã bị đảo ngược bởi những yếu tố bất ổn như tình trạng thiếu lao động, tâm lý tiêu dùng thận trọng và những gián đoạn từ công nghệ AI.

Người dân xếp hàng chờ mua vàng. Ảnh: D.A

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm chính thức của Bộ Lao động Mỹ vào sáng thứ Sáu. Các nhà phân tích dự báo số việc làm phi nông nghiệp tăng 75.000, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp tăng dưới 100.000. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Nếu những con số này đúng như dự báo, Fed sẽ có thêm cơ sở để xem xét cắt giảm lãi suất, một động thái có thể hỗ trợ giá vàng.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao giữ nguyên các mức thuế quan toàn cầu, một động thái có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại và kinh tế thế giới.

Giá vàng trong nước hôm nay 5/9/2025

Phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC kết phiên ở mức 132,4-133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 126,2-128,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, niêm yết cuối phiên ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, thị trường lao động suy yếu sẽ củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ giá vàng.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME ngày 4/9, các nhà giao dịch nhận định xác suất Fed sẽ hạ lãi suất tại cuộc họp sắp tới lên tới 95,6%.

Báo cáo của Fed cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chững lại, cùng với những rủi ro từ các tranh chấp thương mại và thuế quan. Sự bất ổn này thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường khác có thể đối mặt với rủi ro.

Sau khi giá vàng lập kỷ lục mới, áp lực chốt lời là điều tất yếu. Giá vàng có thể trải qua những đợt điều chỉnh giảm nhẹ sau mỗi đợt tăng mạnh, khi các nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, đây được xem là những biến động mang tính kỹ thuật và không làm thay đổi xu hướng tăng giá dài hạn.

Theo ông Alexander Zumpfe, một nhà giao dịch tại công ty kim loại quý Heraeus, từ góc độ phân tích kỹ thuật, nếu giá vàng vượt qua mốc 3.600 USD/ounce, con đường hướng tới 3.650 USD/ounce sẽ rất rõ ràng. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đà tăng của kim loại quý tiếp tục được củng cố.

Ngân hàng Commerzbank cho rằng mức 3.600 USD/ounce là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được vào cuối năm nay. Quan điểm lạc quan củng cố thêm triển vọng tăng giá của vàng trong bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại.