Giá vàng thế giới hôm nay 5/9/2026

Lúc 21h30 ngày 4/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.432 USD/ounce, giảm 38 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.469 USD/ounce.

Theo báo cáo mới nhất, kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 53.000-55.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Số liệu việc làm tháng 6 và tháng 7 cũng được điều chỉnh tăng thêm tổng cộng 55.000 việc làm. Báo cáo này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 tăng trở lại, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên quanh 4,8%.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường sẽ là báo cáo CPI, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá liệu lạm phát có đủ cao để thúc đẩy Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hay không.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố địa chính trị quan trọng đối với giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản. Căng thẳng tại Trung Đông và giá năng lượng cao có thể làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed - yếu tố quan trọng đối với giá vàng.

Trong phiên 4/9, dầu Brent giao dịch trên 95 USD/thùng, trong khi WTI duy trì trên 92 USD/thùng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau báo cáo việc làm Mỹ. Ảnh: Chí Hiếu

Giá vàng trong nước hôm nay 5/9/2026

Chốt phiên giao dịch 4/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng kết phiên ở mức 145,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Tại Doji, giá vàng nhẫn 9999 chốt phiên ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Dự báo giá vàng

Theo Christopher Louney, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu và nghiên cứu khu vực Trung Đông - Bắc Phi (MENA) tại RBC Capital Markets, các yếu tố như bất ổn địa chính trị, xu hướng phi USD hóa và lo ngại đồng USD mất giá đang trở lại và có thể tiếp tục thúc đẩy kim loại quý tăng lên.

Trong phần lớn thời gian còn lại của năm 2026, RBC dự báo vàng sẽ giao dịch chủ yếu trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce. Ngân hàng này đánh giá đây là vùng giá có xác suất cao nhất trong các kịch bản dự báo.

Đáng chú ý, RBC hiện nghiêng về kịch bản cao trong dự báo năm 2026, với mục tiêu giá vàng cuối năm ở 4.929 USD/ounce. Sang năm 2027, ngân hàng này dự báo kịch bản cao có thể đưa giá vàng lên 5.296 USD/ounce.

Những bất ổn kéo dài liên quan đến thuế quan, địa chính trị, xung đột, chính trị, nguy cơ chính phủ đóng cửa và các thay đổi chính sách tiếp tục khiến nhà đầu tư có xu hướng gia tăng tỷ trọng vàng trong danh mục.

RBC nhận định vàng ngày càng được xem là một tài sản chiến lược trong danh mục đầu tư, nhờ khả năng duy trì giá trị trong môi trường bất ổn và mức tương quan thấp với nhiều loại tài sản khác.

Nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục là một trong những trụ cột của thị trường trong năm 2026. Việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với quy mô lớn không chỉ trực tiếp tạo ra nhu cầu mà còn củng cố tâm lý và tạo cơ sở để các nhà đầu tư tư nhân tiếp tục phân bổ vốn vào kim loại quý.

RBC cho rằng vàng sẽ giao dịch chủ yếu trong vùng 4.500-5.000 USD/ounce trong phần thời gian còn lại của năm 2026, đồng thời không loại trừ khả năng kim loại quý tiến sát 4.929 USD/ounce vào cuối năm 2026 nếu các động lực hỗ trợ tiếp tục duy trì.