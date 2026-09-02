Trên thị trường thế giới, tính đến 22h ngày 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.373 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.420 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 0,9%, tương ứng tăng 38 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138,5 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10,2 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt cuối phiên 29/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 1/9 giảm khoảng 75 USD (-1,7%) xuống 4.373 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,2 USD xuống 65,2 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên đầu tháng mới trên thị trường Mỹ xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do giới đầu tư tiếp tục đánh cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay giảm lãi suất sau tuyên bố “diều hâu” của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Bên cạnh đó, cú sốc giá dầu tăng mạnh khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cũng góp phần gây thêm áp lực lên vàng.

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh chủ yếu do áp lực đến từ làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu, đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 9. Thị trường hiện định giá xác suất tăng lãi suất khoảng 66-67,5% (so với mức 60% cuối tuần trước), trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm lên 4,79%, cao nhất từ tháng 1/2025.

Giá vàng giảm mạnh. Ảnh: HH

Dữ liệu việc làm Mỹ cho thấy thị trường lao động mất đà. Theo JOLTS, số liệu cơ hội việc làm tháng 7 tăng lên 7,27 triệu, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 7,33 triệu. Số người được tuyển dụng giảm còn 5,1 triệu, từ 5,3 triệu trong tháng 6, trong khi tỷ lệ tuyển dụng giảm từ 3,4% xuống 3,2%. Dữ liệu này cho thấy nhu cầu lao động vẫn yếu. Tuy nhiên, vàng chưa được hưởng lợi do căng thẳng Trung Đông khiến giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và khả năng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Các chuyên gia cảnh báo thị trường có thể đối mặt nguy cơ đình lạm nếu tăng trưởng chậm lại nhưng giá cả vẫn cao. Điều này tạo thế giằng co đối với vàng.

Giới đầu tư đang chờ loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, gồm ISM, ADP, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đặc biệt là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8. Dữ liệu lao động tích cực có thể tiếp tục gây sức ép lên vàng, trong khi số liệu yếu hơn đáng kể sẽ hỗ trợ kim loại quý phục hồi.

Trong nước, theo bảng giá của Bảo Tín Minh Châu ngày 1/9, nhẫn tròn trơn 999.9 được niêm yết ở mức 145,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vẫn ở mức khá cao, khoảng 4 triệu đồng/lượng.

Ngày 31/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 29/8 ở mức 25.820 đồng/USD (mua vào) và 25.860 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Có thể thấy, mặt hàng kim loại quý đang chịu tác động chủ yếu từ cú sốc lãi suất, khi lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng mạnh, lấn át vai trò tài sản trú ẩn. Giá vàng giảm xuống thấp nhất từ ngày 19/8, nằm dưới đường trung bình 200 ngày và chưa thể vượt vùng kháng cự 4.452-4.487 USD/ounce. Bạc cũng phá vỡ vùng hỗ trợ 65,64 USD, cho thấy nguy cơ giảm sâu hơn nếu lợi suất và USD tiếp tục tăng. Trong khi đó, căng thẳng tại Eo biển Hormuz làm gia tăng rủi ro nguồn cung dầu và nhu cầu phòng thủ. Mỹ đã tấn công các bệ phóng tên lửa của Iran, còn UAE chặn một UAV Iran. Dầu Brent gần 92 USD/thùng, dầu Mỹ khoảng 87,67 USD. Giá dầu cao vừa hỗ trợ vàng nhờ bất ổn địa chính trị, vừa làm tăng lạm phát và khả năng Fed tăng lãi suất, gây áp lực lên kim loại quý.

Cũng trong phiên đầu tháng mới Mỹ công bố sản xuất vẫn tăng trưởng trong tháng 8 nhưng chậm hơn dự kiến. Thông tin này giúp giảm đà giảm giá vàng. Chỉ số PMI sản xuất của ISM giảm từ 55,6 điểm tháng 7 xuống 54,6 điểm, thấp hơn mức dự báo 55,3 điểm. Dù vậy, chỉ số trên 50 vẫn cho thấy ngành sản xuất tiếp tục mở rộng. ISM cho biết một số thành phần quan trọng như đơn đặt hàng mới, tồn đọng đơn hàng và nhập khẩu đều suy giảm. Trong khi đó, chỉ số giao hàng của nhà cung cấp tăng 0,4 điểm phần trăm, cho thấy chuỗi cung ứng tiếp tục chậm lại. Dữ liệu yếu hơn kỳ vọng phần nào làm giảm áp lực tăng lãi suất, qua đó hỗ trợ vàng.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh sâu về khoảng 4.215 USD/ounce khi động lực tăng ngắn hạn suy yếu. WGC cho rằng các tín hiệu từ Bộ Tài chính Mỹ và Fed đang trái chiều, nhưng nhìn chung diễn biến gần đây bất lợi cho vàng khi lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng. Phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng dữ liệu lạm phát Mỹ còn cao đã làm gia tăng kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất, qua đó nâng chi phí cơ hội nắm giữ vàng. Giá vàng đã giảm xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Dù dòng vốn vào các quỹ ETF vàng vẫn duy trì và vị thế mua ròng trên thị trường tương lai tăng, đà tăng đang chững lại. WGC nhận định lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, RSI suy yếu và vị thế mua cao có thể khiến vàng chịu thêm áp lực.