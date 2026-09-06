Giá vàng thế giới hôm nay 6/9/2026

Giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ vượt xa dự báo, nhưng lực mua xuất hiện trở lại.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao gần gấp 3 lần mức dự báo khoảng 55.000 việc làm. Số liệu này khiến giá vàng giảm hơn 100 USD chỉ trong 30 phút đầu sau khi báo cáo được công bố.

Theo các chuyên gia, thị trường lao động mạnh hơn dự kiến làm gia tăng khả năng (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của vàng.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.432 USD/ounce, giảm 38 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.469 USD/ounce.

Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẽ ủng hộ giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, ông có thể ủng hộ tăng lãi suất.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz Investment Management, cho rằng báo cáo việc làm đã làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu lạm phát sắp công bố.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/9/2026

Chốt phiên giao dịch 5/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Tập đoàn Doji, giá vàng nhẫn tròn 9999 giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, về mức 145,5-149,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước, xuống mức 146-150 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, nhận định mốc 4.400 USD/ounce đang là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng đóng cửa tuần dưới mức này, thị trường có thể lùi về 4.350 USD, sau đó là 4.300 USD và 4.240 USD/ounce. Ngược lại, nếu vàng lấy lại và duy trì trên 4.400 USD, giá có thể hướng về 4.500 USD/ounce.

David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng làn sóng bán ra cuối tuần đã gây tác động đáng kể về mặt kỹ thuật và các chỉ báo động lượng vẫn nghiêng về xu hướng giảm. Vàng có thể kiểm định lại 4.200 USD/ounce, thậm chí giảm về 4.000 USD/ounce nếu áp lực bán gia tăng.

Morrison cho rằng các yếu tố dài hạn vẫn đang hỗ trợ vàng. Thâm hụt ngân sách và nợ công cao tại các nền kinh tế phát triển chưa có dấu hiệu được giải quyết bằng việc tăng thuế hoặc cắt giảm chi tiêu.

Waleed Said, chuyên gia phân tích kỹ thuật tại GivTrade, cho rằng các nhịp điều chỉnh của vàng là cơ hội mua, nhưng khuyến nghị nhà đầu tư kiên nhẫn.

Trong kịch bản Fed tăng lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce. Các vùng cần theo dõi lần lượt là 4.330 USD, 4.000 USD và 3.800 USD/ounce.