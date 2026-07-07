Giá vàng thế giới hôm nay 7/7/2026

Lúc 21h ngày 6/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.140 USD/ounce, giảm 34 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.159 USD/ounce.

Thị trường vẫn đang đánh giá tác động từ cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi cơ quan này giữ nguyên lãi suất quanh 3,5-3,75% và tiếp tục nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát.

Sau báo cáo việc làm tháng 6 gây thất vọng, kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn đã giảm đáng kể. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 7 chỉ còn khoảng 22%, giảm so với mức 31,5% trước khi số liệu việc làm được công bố. Thị trường vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm.

Báo cáo việc làm cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với dự báo. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng lực lượng lao động cũng thu hẹp khoảng 720.000 người. Bức tranh lao động trái chiều và chưa đủ để buộc Fed phải sớm thay đổi chính sách.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Phạm Hải

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp Fed công bố vào ngày 9/7, cùng các dữ liệu về lĩnh vực dịch vụ của Mỹ. Đây được xem là những yếu tố quan trọng có thể định hướng kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Căng thẳng tại Trung Đông đã chuyển từ trạng thái khủng hoảng sang rủi ro được kiểm soát. Giá dầu giảm sau khi OPEC+ thông báo tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày từ tháng 8, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần phục hồi. Dầu Brent giao dịch quanh 71,72 USD/thùng, còn dầu WTI ở khoảng 68,4 USD/thùng.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 6/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 147,9-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 146,5-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 146,5-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Dự báo giá vàng

Theo bà Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực EMEA và châu Á của StoneX, thị trường lao động Mỹ đang phát đi những tín hiệu không đồng nhất.

Dữ liệu việc làm yếu giúp giảm áp lực nâng lãi suất, nhưng tỷ lệ thất nghiệp thấp và tình trạng thiếu lao động vẫn khiến Fed phải duy trì sự thận trọng.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng đợt tăng mạnh của giá vàng sau báo cáo việc làm Mỹ không phải là tín hiệu đủ để lạc quan. Số việc làm mới trong tháng 6 thấp hơn kỳ vọng cùng với việc các số liệu của những tháng trước bị điều chỉnh giảm đang buộc thị trường phải đánh giá lại triển vọng lãi suất của Fed.

Grady phân tích, kịch bản Bank of America dự báo Fed tăng lãi suất 3 lần từ nay đến cuối năm là quá bi quan. Nếu báo cáo việc làm tiếp theo tiếp tục suy yếu, khả năng Fed nâng lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 có thể bị loại bỏ.

Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn, với các mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce và 3.900 USD/ounce có nguy cơ bị xuyên thủng. Tuy nhiên, lực mua bắt đáy nhiều khả năng sẽ xuất hiện khi giá lùi về vùng 3.750 USD/ounce.

Trong giai đoạn thanh khoản thấp trước kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ, rủi ro biến động mạnh gia tăng, khiến nhiều nhà đầu tư lựa chọn giảm vị thế thay vì tìm kiếm lợi nhuận.

Về mặt kỹ thuật, nếu vượt vùng kháng cự 4.203-4.258 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu 4.417 USD và 4.482 USD/ounce. Ngược lại, nếu mất mốc hỗ trợ 4.131 USD/ounce, giá có thể lùi về 4.070 USD, xa hơn là 3.942 USD/ounce.