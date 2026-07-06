Giá vàng thế giới hôm nay 6/7/2026

Tuần qua, giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau chuỗi tuần giảm liên tiếp nhờ đồng USD suy yếu, dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém tích cực và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bớt cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay mở cửa tuần quanh mốc 4.080 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm về dưới 4.000 USD/ounce trong hai phiên đầu tuần.

Áp lực bán gia tăng sau khi chỉ số PMI sản xuất ISM cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ vẫn tương đối ổn định, làm dấy lên lo ngại Fed còn dư địa duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Giá vàng thiết lập đáy tuần tại khoảng 3.942 USD/ounce trong phiên thứ Ba.

Đà phục hồi bắt đầu từ giữa tuần sau khi báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân Mỹ chỉ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng 6. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết áp lực lạm phát đã dịu bớt, dù chưa phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình lãi suất. Những thông tin này giúp giá vàng vượt trở lại mốc 4.100 USD/ounce.

Giá vàng chốt tuần tăng. Ảnh: Phạm Hải

Đà tăng được củng cố trong phiên thứ Năm khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo. Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng tăng lên mức cao nhất tuần khoảng 4.144 USD/ounce.

Thị trường giao dịch rút ngắn do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ. Giá vàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 5.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Tuần này, thị trường quan tâm tới một số dữ liệu quan trọng có thể tác động đến giá vàng. Chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 6 đánh giá sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Tâm điểm sẽ là biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, giúp nhà đầu tư có thêm manh mối về triển vọng lãi suất.

Ngoài ra, báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp tục cung cấp tín hiệu về thị trường lao động và định hướng chính sách tiền tệ của Fed.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/7/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 4/7, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 148,3-151,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu không đổi, giao dịch ở mức 147,5-151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý lạc quan đã trở lại sau khi giá vàng chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng của SIA Wealth Management, nhận định giá vàng có khả năng tăng trong tuần này. Dù xu hướng giảm kéo dài ba tháng vẫn chưa kết thúc, theo phân tích kỹ thuật, vàng đang có dấu hiệu tạo đáy.

Giá năng lượng hạ nhiệt và số liệu việc làm yếu của Mỹ đã làm giảm khả năng tăng thêm lãi suất, qua đó tạo áp lực lên đồng USD và mở đường cho vàng phục hồi trong ngắn hạn.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng các số liệu kinh tế Mỹ kém tích cực, giá dầu giảm và những phát biểu gần đây của Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Trong khi lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, tiếp tục hỗ trợ giá vàng.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Barchart, đánh giá các tín hiệu kỹ thuật đang dần cải thiện khi hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 8 hình thành động lực tăng mới. Điều này có thể thu hút thêm lực mua từ các quỹ giao dịch theo thuật toán.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, cho rằng đợt tăng mạnh của vàng sau báo cáo việc làm chủ yếu xuất phát từ hoạt động giao dịch thuật toán, trong khi thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp.

Ông dự báo giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, thậm chí giảm xuống vùng 3.750 USD/ounce theo kịch bản thận trọng trước khi lực mua quay trở lại mạnh hơn. Nhà đầu tư cũng sẽ hạn chế nắm giữ vị thế lớn trong kỳ nghỉ lễ tại Mỹ do rủi ro biến động khi thanh khoản thấp.