Giá vàng thế giới hôm nay 8/6/2026

Giá vàng thế giới trải qua một tuần biến động mạnh. Đầu tuần, vàng giao dịch quanh mức 4.539 USD/ounce và có thời điểm tăng lên mức cao nhất tuần 4.545 USD/ounce trước những lo ngại mới liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Đà tăng nhanh chóng suy yếu sau thông tin Tehran rút khỏi các cuộc đàm phán. Diễn biến này khiến giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đồng loạt tăng.

Trong các phiên giữa tuần, vàng nhiều lần nỗ lực phục hồi nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông và triển vọng mở lại eo biển Hormuz. Các dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, đặc biệt là báo cáo việc làm ADP và số liệu việc làm tăng mạnh, đã củng cố quan điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa vội nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây áp lực lên kim loại quý.

Đến cuối tuần, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo. Thông tin này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng mạnh.

Giá vàng lao dốc, rơi xuống mức thấp nhất tuần 4.311 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ vào cuối phiên. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.330 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.353 USD/ounce.

Giá vàng trong nước tuần qua lao dốc. Ảnh: Chí Hiếu

Trong tuần này, ngoài chính sách của Fed, thị trường cũng sẽ theo dõi sát các cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Giới phân tích dự báo BoC có thể giữ nguyên lãi suất, trong khi ECB được kỳ vọng nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nhằm kiểm soát lạm phát. ECB nhiều khả năng vẫn duy trì cách tiếp cận linh hoạt, phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới trước khi đưa ra các quyết định tiếp theo.

Một số chuyên gia nhận định việc ECB nâng lãi suất có thể hỗ trợ đồng euro tăng giá so với USD, qua đó phần nào giảm áp lực lên vàng. Tuy nhiên, môi trường lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao vẫn là trở ngại đáng kể đối với đà phục hồi của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước hôm nay 7/6/2026

Ngày 6/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 146,2-150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 147,8-150,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Robert Minter, Giám đốc chiến lược ETF của abrdn, cho rằng các ngân hàng trung ương có thể sẽ gia tăng mua vào khi giá vàng điều chỉnh giảm.

Ông dự báo, các đợt giảm giá hiện nay có thể kích hoạt nhu cầu mua vàng cao hơn mức trung bình từ các ngân hàng trung ương, tương tự những gì đã diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua. Về dài hạn, nhu cầu đầu tư vào vàng vẫn được hỗ trợ bởi lo ngại ngày càng lớn về rủi ro nợ công trên toàn cầu.

Theo vị chuyên gia này, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các chính phủ đang thực sự ưu tiên việc giảm nợ công, trong khi xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa suy yếu. Đây là hai yếu tố quan trọng khiến ông chưa chuyển sang quan điểm bi quan đối với thị trường vàng.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex, phân tích, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng dài hạn nhưng rủi ro trong ngắn hạn đang nghiêng về xu hướng giảm. Không loại trừ khả năng vàng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Chuyên gia này nhấn mạnh nhu cầu phòng ngừa lạm phát vẫn là yếu tố giúp duy trì sức hấp dẫn của vàng. Các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng cường mua vàng nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Eugenia Mykuliak, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành B2Prime Group, cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại chưa phải là tín hiệu mở đầu cho một thị trường giá xuống của vàng.

Theo bà Mykuliak, vàng ngày càng củng cố vai trò là tài sản dự trữ toàn cầu và từng bước gia tăng tỷ trọng trong dự trữ quốc tế, trong khi tỷ trọng nắm giữ trái phiếu Chính phủ Mỹ có xu hướng giảm. Diễn biến suy yếu gần đây chủ yếu phản ánh sự giằng co giữa hoạt động chốt lời ngắn hạn của nhà đầu tư và nhu cầu mua tích lũy mang tính chiến lược từ các quốc gia.