Giá vàng thế giới hôm nay 6/6/2026

Lúc 22h49 ngày 5/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới vẫn trong xu hướng giảm mạnh khi lao dốc xuống vùng giá 4.337 USD/ounce. Mức giảm trong phiên giao dịch đêm 5/6 lên tới hơn 130 USD/ounce.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này đã tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, cao hơn nhiều so với dự báo 85.000 việc làm của giới phân tích. Số liệu việc làm tháng 4 được điều chỉnh tăng mạnh từ 64.000 lên 179.000 việc làm.

Diễn biến này làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất. Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng do làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi.

Ngay sau khi báo cáo được công bố, giá vàng thế giới đã giảm mạnh khi nhà đầu tư cắt giảm kỳ vọng về khả năng Fed sớm hạ lãi suất. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu các số liệu kinh tế và thị trường lao động tiếp tục tích cực trong thời gian tới, vàng có thể còn đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu

Nhu cầu vàng tại Trung Quốc đang có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Các quỹ ETF vàng liên tục ghi nhận dòng vốn rút ròng mạnh, với tổng giá trị rút khỏi 14 quỹ ETF vàng vượt 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,48 tỷ USD) trong tháng qua.

Thị trường vàng vật chất cũng suy yếu đáng kể. Lượng vàng rút khỏi Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải trong tháng 5 đạt 63,5 tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020 và chỉ bằng khoảng một nửa so với tháng 3 năm nay.

Giới phân tích cho rằng rủi ro địa chính trị, áp lực nợ công toàn cầu và nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương vẫn là các yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với kim loại quý. Đà giảm hiện tại có thể chỉ mang tính điều chỉnh kỹ thuật. Xu hướng dài hạn của vàng được đánh giá tích cực.

Giá vàng trong nước hôm nay 6/6/2026

Ngày 5/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 150,8-153,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 149-153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 của Doji được niêm yết ở mức 149,2-153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,8-153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Dù chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của vàng. Thế giới bước vào giai đoạn cạnh tranh địa chính trị gay gắt, lạm phát duy trì ở mức cao và các quốc gia đẩy mạnh tích trữ tài nguyên chiến lược.

Karen Karniol-Tambour, đồng Giám đốc đầu tư của Bridgewater Associates, cho rằng nhu cầu vàng đang gia tăng mang tính cơ cấu do những bất ổn ngày càng lớn của kinh tế và chính trị toàn cầu.

Bà phân tích, quá trình phân mảnh địa chính trị và lo ngại về an toàn dự trữ quốc gia đang buộc các chính phủ, tổ chức và nhà đầu tư phải xem xét lại cách thức lưu trữ tài sản, qua đó thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản dự trữ chiến lược.

"Nhu cầu đối với vàng đang tăng lên một cách có hệ thống", bà nói. Theo bà Karen Karniol-Tambour, vàng là lựa chọn hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa cho giai đoạn ba năm tới.

Louis-Vincent Gave, Giám đốc điều hành Gavekal, nhận định, thế giới đang chuyển từ giai đoạn lấy trái phiếu Chính phủ Mỹ làm nền tảng sang thời kỳ hàng hóa trở thành tài sản chiến lược. Việc nhiều quốc gia gia tăng tích trữ dầu mỏ, kim loại công nghiệp và vàng được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của thị trường hàng hóa trong những năm tới.

Các chuyên gia cho rằng làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu mở rộng hạ tầng điện - năng lượng và xu hướng tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Trong bối cảnh đó, vàng tiếp tục được đánh giá cao với vai trò phòng ngừa rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản.