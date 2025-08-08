Lúc 20h ngày 7/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 3.381 USD/ounce, tăng 0,4% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 9/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 3.413 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau khi dữ liệu thị trường lao động Mỹ kém khả quan hơn dự kiến. Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã điều chỉnh theo mùa, đạt 226.000 trong tuần kết thúc ngày 2/8 - cao hơn mức dự báo là 220.000 đơn. Dữ liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 219.000 đơn.

Việc số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng cho thấy thị trường lao động Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Khi thị trường lao động yếu đi, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) xem xét lại các chính sách thắt chặt tiền tệ. Từ đó, làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD và lợi suất trái phiếu, vốn là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng.

Giá vàng trong nước neo ở mức cao. Ảnh: Chí Hiếu

Các chuyên gia vẫn đang theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế khác để có cái nhìn toàn diện hơn về triển vọng của thị trường trong thời gian tới.

Các mức thuế quan mới của Tổng thống Trump đã có hiệu lực, với thuế suất cao hơn áp dụng cho hầu hết các đối tác thương mại của Mỹ. Theo ước tính của Bloomberg Economics, mức thuế này sẽ đẩy thuế quan trung bình của Mỹ lên 15,2%, một số quốc gia phải đối mặt với thuế suất lên tới 50%.

Một thông tin đáng chú ý đối với thị trường vàng là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tăng dự trữ vàng trong tháng 7, đánh dấu 9 tháng liên tiếp mua vào. Lượng vàng do ngân hàng trung ương Trung Quốc nắm giữ đã tăng 60.000 ounce, lên 73,96 triệu ounce trong tháng trước. Tổng lượng vàng mua vào kể từ tháng 11 năm ngoái của nước này đạt khoảng 36 tấn.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã báo cáo mua ròng 22 tấn vàng trong tháng 6 thông qua IMF và các nguồn dữ liệu công khai khác, nâng lượng vàng mua vào lên 123 tấn trong nửa đầu năm 2025, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương là một trong những động lực chính thúc đẩy đà tăng 30% của giá vàng trong năm nay.

Giá dầu thô tương lai trên sàn Nymex tăng nhẹ và giao dịch quanh mức 64,75 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,24%.

Thị trường vàng trong nước ngày 7/8 biến động mạnh. Giá vàng miếng giữ nguyên trong buổi sáng, đến đầu giờ chiều vọt lên mức cao kỷ lục chưa từng có 124,1 triệu đồng/lượng (bán ra), sau đó hạ nhiệt.

Giá vàng SJC đóng cửa ở mức 122,4-123,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ngang bằng mức chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại từ 1 đến 5 chỉ của SJC cũng giữ nguyên, được niêm yết ở mức 116,8-119,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 117,5-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên liền trước.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer tại KCM Trade nhận định, các mối đe dọa thuế quan mới từ Mỹ đã khiến vàng trở thành sự lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư.

Giá vàng đang tiến sát ngưỡng tâm lý 3.400 USD/ounce, trong khi các tài sản rủi ro bị biến động mạnh do những tuyên bố về thuế quan liên tục từ Tổng thống Mỹ.

Theo báo cáo Triển vọng Vàng mới nhất từ WisdomTree, nhiều yếu tố vĩ mô đang thúc đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới. Trong đó, áp lực chính trị với Fed làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương. Điều này có thể dẫn đến một giai đoạn lạm phát cao và làm suy thoái kinh tế, tương tự như cuối thập niên 1970, khi vàng thiết lập mức tăng giá kỷ lục.

Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ có thể thực hiện chính sách làm suy yếu đồng USD, khiến nợ công tăng - điều này tác động tích cực đến giá vàng.

Các chuyên gia của WisdomTree cho rằng, nếu chính quyền Mỹ theo đuổi một chính sách rõ ràng nhằm phá giá đồng USD, giá vàng có thể đạt 5.355 USD/ounce vào cuối tháng 6/2026.