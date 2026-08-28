Tối 28/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh và liên tục mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Lúc 21h30, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.552 USD/ounce, giảm 56 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn cũng đi xuống mạnh.

Đà giảm tăng tốc sau đó. Đến 23h, giá vàng giao ngay rơi xuống dưới 4.530 USD/ounce. Khoảng 23h12, kim loại quý tiếp tục đổ dốc về sát 4.500 USD/ounce và chỉ ít phút sau đã xuyên thủng ngưỡng này, có thời điểm xuống quanh 4.460 USD/ounce.

Vàng bất ngờ giảm hàng trăm USD/ounce.

Áp lực bán vàng gia tăng sau những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole. Ông Warsh nhấn mạnh lạm phát vẫn là mối lo lớn và phát tín hiệu lãi suất có thể cần được nâng thêm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Những bình luận này khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất gia tăng, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD đi lên.

Sau phát biểu của ông Warsh, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 lên khoảng 56%, từ mức 36% trước đó. Đồng USD mạnh lên cũng gây thêm sức ép lên vàng - tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh.

Trước đó, giới phân tích đã cảnh báo nếu Chủ tịch Fed đưa ra thông điệp theo hướng "diều hâu", giá vàng có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 4.500-4.520 USD/ounce. Diễn biến tối 28/8 cho thấy vùng hỗ trợ này đã nhanh chóng bị thử thách.

Đà giảm hiện tại cũng diễn ra sau một nhịp tăng rất mạnh của vàng. Đầu tuần, giá kim loại quý từng lên hơn 4.696 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 3 tháng, khiến áp lực chốt lời gia tăng khi triển vọng lãi suất Mỹ thay đổi.

Dữ liệu trên Kitco tối 28/8 cũng ghi nhận vàng giảm mạnh, với các bản tin cập nhật cho thấy giá lần lượt xuyên xuống dưới 4.550 USD/ounce.

Diễn biến của vàng trong những giờ tới được dự báo tiếp tục phụ thuộc vào phản ứng của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và việc thị trường định giá lại khả năng Fed tăng lãi suất tại các cuộc họp sắp tới.