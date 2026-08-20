Giá vàng thế giới hôm nay 20/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.490 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.542 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 3,6%, tương ứng tăng 155 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 19/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 19/8 tăng mạnh lên 4.490 USD/ounce. Giá bạc tăng 2,3 USD lên 65,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng vọt trở lại trong bối cảnh đồng USD giảm mạnh và lợi tức trái phiếu Mỹ sụt giảm. Chỉ số DXY giảm 0,8% xuống 98,8 điểm.

Giá vàng tăng và có lúc vượt mốc 4.500 USD/ounce, cao nhất trong hai tháng, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ nhằm can thiệp thị trường và mua trái phiếu dài hạn đã kéo lợi suất trái phiếu 30 năm giảm 8 điểm cơ bản, xuống 5,2%.

Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: Minh Hiền

Lợi suất giảm tạo lợi thế cho vàng theo hai hướng. Thứ nhất, vàng là tài sản không sinh lời nên thường hấp dẫn hơn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu đi xuống. Thứ hai, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm thu hẹp chênh lệch lãi suất với các thị trường khác, gây sức ép lên đồng USD. Do vàng có mối tương quan nghịch với USD, đồng bạc xanh suy yếu thường tạo động lực cho giá vàng tăng.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ, động thái giúp lợi suất giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chịu áp lực lớn. Theo kế hoạch, các đợt mua lại sẽ tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10-20 năm và 20-30 năm, những phân khúc đang thiếu người mua từ cuối tháng 6.

Quy mô tối đa mỗi đợt mua lại được nâng từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD. Thông tin này lập tức hỗ trợ thị trường, kéo lợi suất trái phiếu giảm và thúc đẩy hợp đồng tương lai chứng khoán tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,65%, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống quanh 5,2%. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/8/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 19/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn giảm sâu so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 19/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 19/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,2-144,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 19/8 ở mức 25.750 đồng/USD (mua vào) và 25.800 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Động thái tăng quy mô mua lại trái phiếu Chính phủ Mỹ của Bộ Tài chính đang tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng, chủ yếu thông qua hai kênh là lợi suất trái phiếu và đồng USD. Khi nhu cầu mua trái phiếu tăng, giá trái phiếu có xu hướng đi lên, qua đó kéo lợi suất giảm.

Lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản không sinh lãi. Đây thường là yếu tố hỗ trợ dòng tiền tìm đến kim loại quý, nhất là khi thị trường gia tăng kỳ vọng mặt bằng lãi suất Mỹ sẽ tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, lợi suất Mỹ giảm có thể gây sức ép lên đồng USD. Do vàng được định giá bằng USD và thường biến động ngược chiều với đồng bạc xanh, USD suy yếu sẽ tạo thêm động lực tăng cho giá vàng.

Việc Bộ Tài chính Mỹ nâng quy mô mua lại trái phiếu dài hạn vì vậy có thể tiếp tục hỗ trợ vàng trong ngắn hạn nếu giúp lợi suất duy trì xu hướng đi xuống. Tuy nhiên, tác động của chương trình này có thể bị hạn chế bởi quy mô còn tương đối nhỏ so với toàn bộ thị trường trái phiếu Mỹ, trong khi nguồn cung trái phiếu vẫn lớn do nhu cầu tài trợ ngân sách.

Do đó, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ, sức mạnh của USD và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.