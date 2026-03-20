Lúc 21h20 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.570,50 USD/ounce, giảm tới 80,2 USD so với phiên trước đó, tiến sát ngưỡng 4.550 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp đà giảm mạnh trong tuần, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng trước nhiều yếu tố bất lợi. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, cùng với việc đồng USD duy trì sức mạnh đã làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 3,83%, trong khi kỳ hạn 5 năm tăng 3 điểm lên 3,91%.

Giới đầu tư đang giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong năm nay, do giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát. Trước khi xung đột Iran nổ ra, thị trường kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng khoảng 61 điểm cơ bản, nhưng hiện con số này chỉ còn khoảng 3 điểm cơ bản.

Giá vàng rơi mạnh. Ảnh: Kitco

Lo ngại lạm phát vẫn ở mức cao khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng các ngân hàng trung ương sớm cắt giảm lãi suất. Các tín hiệu “diều hâu” từ Fed cũng góp phần tạo áp lực lên giá vàng. Trước đó, giới đầu tư từng kỳ vọng chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ sớm được triển khai trong năm nay, nhưng triển vọng này đang dần bị thu hẹp.

Ở một diễn biến khác, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh đến thị trường hàng hóa, đặc biệt là giá năng lượng. Giá dầu duy trì ở mức cao không chỉ làm gia tăng áp lực lạm phát mà còn khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển khỏi vàng sang các kênh đầu tư khác.

Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh khi thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ và rủi ro địa chính trị.