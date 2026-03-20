Giá vàng thế giới hôm nay 20/3/2026

Lúc 22h ngày 19/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.606 USD/ounce, giảm 213 USD. Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.616 USD/ounce.

Thị trường vàng quốc tế bước vào phiên giao dịch với diễn biến tiêu cực khi giá liên tục chịu áp lực bán mạnh.

Ban đầu, giá vàng được hỗ trợ khi dữ liệu cho thấy thị trường nhà ở Mỹ suy yếu nghiêm trọng. Doanh số bán nhà mới trong tháng 1/2026 giảm tới 17,6%, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng, phản ánh tác động rõ rệt của chính sách lãi suất cao từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ và Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị, doanh số bán nhà mới trong tháng 1/2026 giảm tới 17,6% - mức giảm mạnh nhất trong nhiều tháng và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng giảm nhẹ 0,9%. Trước đó, số liệu tháng 12 cũng bị điều chỉnh giảm xuống còn 712.000 căn, từ mức công bố ban đầu 745.000 căn.

Tính theo năm, doanh số bán nhà mới giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy lĩnh vực bất động sản (một trụ cột quan trọng của nền kinh tế Mỹ) đang chịu áp lực lớn từ lãi suất cao. Tốc độ bán nhà chậm lại trong khi nguồn cung tăng lên 476.000 căn, tương đương 9,7 tháng cung, phản ánh nhu cầu suy yếu đáng kể.

Đà phục hồi của vàng nhanh chóng bị đảo ngược khi báo cáo từ Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia cho thấy hoạt động sản xuất tháng 3 tăng mạnh hơn dự báo. Chỉ số triển vọng kinh doanh đạt 18,1 điểm, vượt xa kỳ vọng 10 điểm, cho thấy nền kinh tế vẫn có sức chống chịu tốt.

Giá vàng tiếp tục giảm sâu.

Chỉ số giá đầu vào tăng lên 44,7 điểm, cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp ghi nhận chi phí đầu vào tăng. Chỉ số giá đầu ra cũng tăng lên 21,2 điểm, phản ánh xu hướng doanh nghiệp chuyển phần chi phí này sang giá bán.

Các chỉ số tương lai vẫn duy trì tích cực, với hơn 56% doanh nghiệp dự báo hoạt động sẽ tiếp tục tăng trong 6 tháng tới. Điều này cho thấy nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái như lo ngại trước đó.

Chính những tín hiệu kinh tế “nóng - lạnh đan xen” này đã khiến thị trường vàng biến động mạnh. Sau khi tăng nhẹ, giá vàng nhanh chóng đảo chiều giảm sâu do lo ngại Fed sẽ duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiểm soát lạm phát.

Giá vàng lao dốc mạnh, rơi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce và có thời điểm chạm 4.554,98 USD/ounce, giảm hơn 5% trong phiên.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất và cảnh báo xung đột tại Iran có thể làm gia tăng lạm phát nhưng đồng thời kìm hãm tăng trưởng kinh tế. Thông tin này không đủ để hỗ trợ giá vàng trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực bán mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay 20/3/2026

Với đà rơi của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước ngày 20/3 dự kiến giảm tiếp hàng triệu đồng/lượng.

Kết phiên 19/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm tới 7,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm mạnh xuống còn 172,2-175,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 9999 tại DOJI giao dịch ở mức 172,5-175,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 6,4 triệu đồng/lượng, chốt ở mức 172,8-175,8 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng

Giá vàng đang chịu áp lực giảm mạnh khi các dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu trái chiều. Trong khi thị trường nhà ở suy yếu rõ rệt, hoạt động sản xuất lại phục hồi tốt hơn kỳ vọng. Diễn biến này khiến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed trở nên khó đoán hơn.

Việc doanh số bán nhà mới giảm sâu cho thấy nền kinh tế đang chịu tác động từ lãi suất cao. Dữ liệu sản xuất tích cực và áp lực giá gia tăng lại làm dấy lên lo ngại lạm phát chưa hạ nhiệt. Điều này có thể khiến Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ECB cũng giữ nguyên lãi suất và cảnh báo rủi ro lạm phát do giá năng lượng tăng. Điều này cho thấy môi trường lãi suất toàn cầu vẫn ở mức cao, tạo áp lực lên các tài sản không sinh lãi như vàng.

Trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh quanh vùng 4.500-4.600 USD/ounce. Nếu mốc hỗ trợ 4.500 USD/ounce bị phá vỡ, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu rõ rệt hơn, kim loại quý có thể phục hồi.

Về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá vàng có nền tảng hỗ trợ vững chắc từ rủi ro địa chính trị và áp lực lạm phát. Xu hướng trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ cũng như chính sách của các ngân hàng trung ương lớn.