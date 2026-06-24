Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay có lúc rơi sâu xuống mốc 3.965 USD/ounce trước khi hồi phục nhẹ. Lúc 20h36, giá vàng thế giới vẫn không lấy lại được mốc 4.000 USD, giao dịch ở mức giá 3.994 USD/ounce.

Đây là lần đầu tiên giá vàng đánh mất ngưỡng 4.000 USD/ounce kể từ tháng 11/2025. So với đỉnh lịch sử gần 5.600 USD/ounce thiết lập hồi tháng 1 năm nay, kim loại quý đã mất hơn 1.500 USD/ounce, tương đương mức giảm trên 27%.

Giới phân tích cho rằng đà giảm của vàng đến từ việc đồng USD tăng giá mạnh và kỳ vọng Fed có thể tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Phản ứng của thị trường sau cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chuyển từ kỳ vọng "lãi suất cao trong thời gian dài" sang lo ngại Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất. Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5%-3,75%, nhưng dự báo mới cho thấy lãi suất cuối năm 2026 có thể ở mức 3,8%, cao hơn mức 3,4% đưa ra hồi tháng 3. Đồng thời, dự báo lạm phát PCE năm 2026 được nâng từ 2,7% lên 3,6%.

Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm rủi ro địa chính trị của thị trường, nhưng tác động hiện nay đã thay đổi. Sau khi Mỹ và Iran đạt được khuôn khổ tạm thời nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải, lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này dần ổn định trở lại. Giá dầu vì thế giảm mạnh, với dầu WTI về quanh 71,1 USD/thùng và dầu Brent còn khoảng 76,57 USD/thùng.

Theo ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Trade Nation, vàng đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.100 USD/ounce và nhanh chóng rơi về vùng 4.050 USD/ounce trước khi nỗ lực hồi phục thất bại. Hiện vùng 4.100 USD/ounce đã chuyển thành kháng cự mạnh, trong khi vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.020-4.030 USD/ounce trước khi tới mốc tâm lý 4.000 USD/ounce.

Ông Morrison cảnh báo khi giá vàng xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến một đợt bán tháo sâu hơn do các lệnh cắt lỗ được kích hoạt. Các mục tiêu giảm tiếp theo được xác định tại 3.997,98 USD/ounce và 3.886,46 USD/ounce.