Trong khi giới đầu tư đổ dồn sự chú ý vào vàng, thị trường các kim loại quý khác đang chứng kiến những biến động còn khốc liệt hơn.

Bạc giảm hơn 3% trong phiên bán tháo, bạch kim (kim loại quý dùng trong ô tô và trang sức) mất hơn 4%, palladium (kim loại chủ yếu dùng trong bộ chuyển đổi xúc tác xe hơi) cũng lao dốc gần 3%, tạo nên một bức tranh đầy kịch tính và trái chiều trên thị trường hàng hóa toàn cầu.

Bạc: Biên độ lớn, rủi ro cao

Khác với vàng vốn được xem là kênh trú ẩn an toàn, bạc luôn có biên độ dao động lớn hơn, nghĩa là khi vàng tăng hay giảm, bạc thường thay đổi mạnh hơn gấp rưỡi đến gấp đôi, tạo cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn cho nhà đầu tư.

Trong phiên giao dịch ngày 17/6 vừa qua, ngay sau khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất, bạc đã lao dốc 3,09% xuống 67,96 USD/ounce. Con số này còn lớn hơn mức giảm 1,76% của vàng, cho thấy bạc nhạy cảm hơn với biến động vĩ mô.

Tuy nhiên, sang ngày 18/6, tin tức về thỏa thuận hòa bình tạm thời Mỹ-Iran đã giúp bạc bật tăng. Giá bạc giao ngay tăng 1% lên 68,69 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai của bạc phục hồi hơn 2%.

Nguyên nhân chính là giá dầu giảm mạnh sau thỏa thuận, kéo theo kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt, tạo hỗ trợ cho kim loại quý.

Dù vậy, dư âm từ Fed vẫn còn đó. Với 9/19 quan chức dự báo tăng lãi suất trong năm 2026 và đồng USD duy trì trên mốc 100, bạc vẫn đang đối mặt với áp lực từ lãi suất cao.

Các chuyên gia nhận định bạc sẽ tiếp tục biến động trong biên độ rộng, với vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 61,2 USD và kháng cự tại 75,4 USD.

Không chỉ vàng, bạc, bạch kim và palladium đều hứng chịu áp lực bán tháo sau cuộc họp Fed ngày 17/6/2026. Ảnh: Global X

Bạch kim (Platinum) và Palladium: ‘Cú sốc’ hơn 4%

Bên cạnh đà giảm của bạc, nhóm kim loại nhóm bạch kim (PGM) ghi nhận mức sụt giảm mạnh hơn trong phiên giao dịch ngày 17/6.

Cụ thể, trên sàn NYMEX, giá bạch kim đóng cửa ở mức 1.737,2 USD/ounce, giảm 3,8% so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá palladium giảm 2,45%, xuống còn 1.326,5 USD/ounce. Mức giá này được ghi nhận là thấp nhất trong năm 2026 đối với cả hai kim loại quý này.

Nguyên nhân chính vẫn là áp lực từ chính sách tiền tệ. Fed chuyển sang lập trường diều hâu khiến đồng USD mạnh lên, đồng thời lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời.

Đặc biệt, bạch kim và palladium vốn có ứng dụng công nghiệp mạnh nên càng nhạy cảm với triển vọng kinh tế.

Ngày 18/6, hai kim loại này ghi nhận phục hồi nhẹ nhờ tin hòa bình Trung Đông. Bạch kim tăng 0,9% lên 1.752,45 USD/ounce, palladium tăng 1,3% lên 1.329,64 USD/ounce. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp cho cú sụt giảm hơn 4% của ngày hôm trước.

Các tổ chức tài chính đưa ra dự báo trái chiều về nhóm kim loại quý. Về kỹ thuật, bạch kim có vùng kháng cự quanh 1.912 - 1.923 USD và hỗ trợ trong khoảng 1.631 - 1.686 USD, phản ánh biên độ dao động rất rộng.

Đối với bạc, vùng kháng cự được xác định quanh 74,07 - 75,44 USD, trong khi hỗ trợ nằm quanh 65,8 - 66 USD.

Rủi ro lớn nhất với nhóm bạch kim và palladium đến từ xu hướng xe điện (EV). Khi Trung Quốc - thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang chuyển dịch mạnh sang xe điện, nhu cầu về palladium (dùng trong bộ chuyển đổi xúc tác của xe xăng) đang bị đe dọa nghiêm trọng. Điều này giải thích tại sao hai kim loại này yếu hơn vàng và bạc trong bối cảnh hiện tại.

Thị trường kim loại quý đang chứng kiến một cuộc chơi đa chiều. Vàng được nâng đỡ bởi nhu cầu trú ẩn từ các ngân hàng trung ương.

Bạc có biên độ lớn hơn, phù hợp cho các nhà đầu cơ chấp nhận rủi ro. Còn bạch kim và palladium dù bị ảnh hưởng bởi xu hướng xe điện nhưng vẫn có thể tạo ra những cú bật tăng ngoạn mục nếu dòng tiền quay trở lại.

Theo Bloomberg, East Money, SMM