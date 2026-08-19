Lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu thúc đẩy giá vàng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á khởi động trong trạng thái giằng co tích cực quanh vùng 4.370 - 4.390 USD/oz trước khi bứt phá mạnh mẽ vượt ngưỡng 4.400 USD/oz. Mức giá này đang có xu hướng củng cố chuỗi tăng giá kéo dài từ hai tuần đầu tháng 8, sau khi có thời điểm áp sát mức đỉnh 2 tháng ở ngưỡng 4.450 USD/oz.

Đánh giá về đà bứt phá của thị trường, các chuyên gia từ JustMarkets nhận định việc giá vàng vượt mốc 4.400 USD/ounce có khả năng cao là kết quả trực tiếp từ sự suy yếu của đồng USD và sự hạ nhiệt trong kỳ vọng nâng lãi suất của Fed. Chuỗi dữ liệu kinh tế Mỹ yếu kém gần đây - bao gồm lạm phát hạ nhiệt cùng sự sụt giảm của doanh số bán lẻ và niềm tin người tiêu dùng - có khả năng kéo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 xuống chỉ còn khoảng 1/3.

Hiện tại, dòng tiền lớn đang đổ dồn sự chú ý vào Biên bản cuộc họp FOMC và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị Jackson Hole để tìm kiếm tín hiệu rõ nét hơn về lộ trình chính sách tiền tệ tiếp theo.

Dòng vốn lớn gia tăng vị thế mua dài hạn

Cùng chung góc nhìn lạc quan về kịch bản Fed sẽ hạ nhiệt chính sách tiền tệ, báo cáo phân tích mới nhất từ TD Securities ghi nhận động thái giải ngân mạnh mẽ từ các quỹ đầu tư lớn. Việc kỳ vọng Fed ngừng tăng lãi suất đã kéo lợi suất trái phiếu ngắn hạn đi xuống, đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD - qua đó tạo điểm tựa vững chắc nâng đỡ giá vàng duy trì vùng giao dịch ở mức cao.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn nghiêng về một chiều. Một số dòng vốn lớn vẫn duy trì các vị thế bán ngắn hạn mang tính phòng vệ (shorts). Đây được xem là bước đi quản trị rủi ro cần thiết trước nguy cơ giá dầu bùng phát trở lại nếu căng thẳng địa chính trị tại Vịnh Ba Tư tiếp tục leo thang, kéo theo rủi ro lãi suất quay đầu tăng.

Giá vàng nửa cuối tuần: Đột phá đà tăng hay xuất hiện nhịp điều chỉnh?

Bước vào các phiên giữa và cuối tuần, giá vàng đứng trước sự đan xen giữa cơ hội bứt phá và rủi ro điều chỉnh. Theo StoneX, nhịp tăng hiện tại vẫn khá thận trọng khi thị trường chờ đợi chất xúc tác mạnh mẽ hơn như lo ngại lạm phát vượt tầm kiểm soát hay đà suy yếu sâu của tiền giấy; đồng thời rủi ro gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz có thể giữ giá dầu ở mức cao, tạo sức ép lạm phát buộc các ngân hàng trung ương duy trì chính sách thắt chặt. Mặt khác, về góc nhìn kỹ thuật, nếu không sớm giữ vững các mốc đỉnh mới, nguy cơ hình thành mô hình "đỉnh đầu - vai" trên khung thời gian lớn có thể kích hoạt làn sóng chốt lời, kéo giá vàng điều chỉnh sâu về vùng 3.300 USD/ounce.

Nhìn tổng thể, thị trường vàng trong những phiên tới sẽ bước vào giai đoạn bản lề với biên độ dao động rộng. Bên cạnh các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như chỉ số sản xuất và thị trường nhà ở, mọi tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu sẽ dồn về các thông điệp định hướng chính sách phát đi từ Hội nghị Jackson Hole. Kết quả từ sự kiện này không chỉ định hình xu hướng ngắn hạn của kim loại quý, mà còn thiết lập kỳ vọng mới cho cục diện tài chính toàn cầu trong giai đoạn cuối năm.

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(Nguồn: JustMarkets Việt Nam)