Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 7, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi khoảng 1,95 tỷ USD để nhập khẩu 2,11 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm hàng năng lượng này tăng nhẹ 1,4%, nhưng trị giá lại tăng gần 48,9% (tương đương tăng 640 triệu USD).

Lũy kế 7 tháng năm 2026, nước ta đã nhập khẩu 13,65 triệu tấn dầu thô và xăng dầu, trị giá vọt lên 12,31 tỷ USD, giảm nhẹ 3,5% về lượng nhưng tăng mạnh 41,82% so với cùng kỳ năm 2025 (tương đương 3,63 tỷ USD).

Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông.

Tính riêng từng mặt hàng, trong 7 tháng qua, các doanh nghiệp ở nước ta đã nhập khẩu gần 7,14 triệu tấn dầu thô, trị giá ước khoảng 5,37 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng dầu thô nhập khẩu giảm 12% nhưng trị giá lại tăng 18%.

Với mặt hàng xăng dầu các loại, số lượng nhập khẩu lên tới hơn 6,51 triệu tấn, trị giá gần 6,94 tỷ USD. Lượng xăng dầu nhập khẩu tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025, còn trị giá tăng vọt 67,6%.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết xung đột tại Trung Đông chưa chấm dứt đã ảnh hưởng đến hoạt động tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đang nắm chắc tình hình, nguồn cung vẫn được cân đối và không thiếu.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các Sở Công Thương tăng cường giám sát thị trường, theo dõi sát tình hình cung - cầu, tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ, nhất là với dầu DO.

Song song đó, các đơn vị cần kịp thời xử lý hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý giảm thời gian bán. Đồng thời, đôn đốc thương nhân chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh và yêu cầu các cửa hàng bán đúng thời gian, đúng giá niêm yết.

Hiện giá xăng dầu ở nước ta được điều chỉnh sát với diễn biến giá thế giới. Theo quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu vào chiều 6/8 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít; giá xăng E5 giảm 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Số liệu cập nhật đến ngày 6/8 của Bộ Công Thương cũng cho thấy, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực.

Cụ thể, đối với xăng, giá bán lẻ tại Việt Nam ở mức 22.324 đồng/lít. Trong khi ở Thái Lan xăng có giá 28.750 đồng/lít, Campuchia là 28.838 đồng/lít, Trung Quốc 32.383 đồng/lít và Lào ở mức 44.916 đồng/lít.

Với mặt hàng dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam là 27.544 đồng/lít, còn ở Thái Lan là 28.750 đồng/lít, Trung Quốc 29.366 đồng/lít, Campuchia 33.698 đồng/lít và Lào 37.548 đồng/lít.

Theo Bộ Công Thương, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.