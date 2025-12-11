Gần đây, thông tin nghệ sĩ Dương Lệ Bình mang vở vũ kịch Khổng tước nổi tiếng sang biểu diễn tại Việt Nam gây nức lòng người yêu nghệ thuật.

Tuy nhiên, 4 suất diễn tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội vào tháng 3/2026 cũng gây tranh cãi vì giá vé quá cao.

Cụ thể, hạng vé thấp nhất Silver đang được mở bán với mức giá 5 triệu đồng; 2 hạng vé cao nhất Crystal và Diamond lần lượt là 16 triệu và 20 triệu đồng.

Theo khảo sát của phóng viên từ một số sàn bán vé lớn như Damai, Maoyan, Piaowutong đến các cổng bán vé của địa phương, giá vé các show diễn Khổng tước của Dương Lệ Bình dao động ổn định ở khung 180 - 1080 NDT (671 nghìn - 4 triệu đồng).

Nếu show diễn ra tại những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, hạng vé cao nhất có thể lên đến 1280 NDT (4,7 triệu đồng); ngược lại các thành phố nhỏ như Tuyền Châu, Phật Sơn chỉ vào khoảng 880 NDT (3,2 triệu đồng).

"Chim công làng múa" Dương Lệ Bình. Ảnh: Tư liệu

Vì vậy, việc đêm diễn The Peacock - Hanoi 2026 với giá vé 5 - 20 triệu đồng được cho là quá cao, gấp 4-5 lần show diễn gốc, bị nghi "thổi giá".

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ đặt vấn đề, đại diện đơn vị tổ chức - Công ty CP truyền thông VietArt cho biết phí bản quyền vở vũ kịch Khổng tước và chi phí đưa cả đoàn nghệ thuật Trung Quốc sang Việt Nam rất lớn.

Cụ thể, Công ty chịu toàn bộ chi phí như vé máy bay, khách sạn, ăn ở, hậu cần cho đoàn gần 100 nghệ sĩ, diễn viên múa, kỹ thuật viên... Kế đến là chi phí vận chuyển 6 container gồm trang thiết bị, đạo cụ và trang phục chuyên dụng bằng đường bộ từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Do vở Khổng tước được yêu cầu cao từ hệ thống ánh sáng chuyên sâu, LED, sàn diễn đặc thù đến ê-kíp kỹ thuật quốc tế, hiện ở Việt Nam chỉ có Nhà hát Hồ Gươm đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sân khấu này chỉ có 750 ghế khiến giá vé tăng cao để cân bằng với kinh phí tổ chức.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình. Ảnh: Tư liệu

So sánh với giá vé của show diễn gốc ở Trung Quốc, phía VietArt nói nhiều nhà hát tại Trung Quốc là đơn vị công lập, được hỗ trợ chi phí biểu diễn và cơ sở vật chất.

Một số chương trình nghệ thuật truyền thống hoặc mang tính đặc trưng quốc gia, bao gồm các show của Dương Lệ Bình còn được Nhà nước hỗ trợ chi phí nhằm phổ cập văn hóa.

Vì vậy, giá vé show diễn ở bản xứ sẽ thấp hơn so với show mà đơn vị tư nhân tự bỏ ra 100% kinh phí tổ chức ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, người đại diện cũng cho rằng cần xem xét yếu tố show vũ kịch Khổng tước tại quê nhà được diễn nhiều lần hằng năm trong khi chuyến lưu diễn tại Hà Nội chỉ vỏn vẹn 4 suất, cần được phân bổ hợp lý giữa kinh phí và doanh thu.

"Chúng tôi hiểu giá vé là vấn đề được quan tâm nên luôn cố gắng cân bằng giữa chi phí sản xuất và khả năng tiếp cận của khán giả. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm nghệ thuật xứng đáng với giá trị của tác phẩm", người này nói.

Điệu múa chim công nổi tiếng của nghệ sĩ Dương Lệ Bình