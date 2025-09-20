Ngày 20/9, ngay khi ngành đường sắt mở bán vé, tại ga Sài Gòn, nhiều người đã đến từ mờ sáng để chờ mua, chứng tỏ sức hút của loại hình di chuyển này vẫn rất lớn.

Theo ghi nhận, so với mọi năm, lượng khách xếp hàng tại ga Sài Gòn có phần thưa hơn, cho thấy nhiều người đã quen với việc mua vé trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn có không ít hành khách, đặc biệt là các gia đình hoặc người lớn tuổi, chọn cách đến ga trực tiếp để được tư vấn và đảm bảo chắc chắn có vé.

Anh Nguyễn Thái Hùng là vị khách đầu tiên làm thủ tục mua vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 tại ga Sài Gòn. Ảnh: TK.

Anh Nguyễn Thái Hùng (quê Quảng Ngãi) là người đầu tiên làm thủ tục mua vé. Từ 2h sáng, anh đã chạy xe máy từ Biên Hòa (Đồng Nai) lên ga để chờ mua. Dù giá vé giường nằm về Đức Phổ (Quảng Ngãi) năm nay lên tới 2,8 triệu đồng, cao gấp đôi vé xe khách và ngang máy bay giá rẻ nhưng anh vẫn chấp nhận.

"Tôi đi tàu vì an toàn hơn khi có con nhỏ. Đi máy bay thì phải mua thêm vé cho con. Chưa kể, Quảng Ngãi chưa có sân bay và phải về sân bay Chu Lai của Đà Nẵng, cách nhà hơn 60km. Ngoài ra, ngày Tết lại kẹt xe, chậm trễ chuyến rất phiền phức", anh Hùng chia sẻ.

Nam hành khách cho biết, dù giá vé tàu năm nay tăng so với mọi năm nhưng vẫn chấp nhận được. Anh mua khứ hồi tổng cộng 10 vé cho cả gia đình. Thủ tục mua khá nhanh gọn, thuận tiện.

Anh Hùng mua được 5 cặp vé khứ hồi, giá 2,8 triệu đồng/giường nằm. Ảnh: TK.

Tương tự, chị Trần Thị Huệ cho biết lượng khách đến ga Sài Gòn hôm nay cũng thưa hơn mọi năm nên không mất nhiều thời gian. Chỉ khoảng 1 giờ chờ đợi, nữ hành khách đã mua được 8 vé khứ hồi từ Sài Gòn đi Hà Nội vào ngày 27 Tết và trở về vào mùng 6 với tổng chi phí 28 triệu đồng.

Chị Huệ cho biết mình có thể mua vé online, nhưng lo ngại cao điểm dễ bị nghẽn mạng nên vẫn chọn mua trực tiếp để chắc chắn hơn.

Lý do giá vé tàu Tết Bính Ngọ tăng 5-10%

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé năm nay tăng từ 5-10% do ngành đường sắt đưa vào phục vụ 150 toa xe được cải tạo và đóng mới với chất lượng cao hơn.

Giá vé cao nhất trên hệ thống là 3,75 triệu đồng của tàu SE2 giường nằm mềm tầng 1 khoang 4 giữa toa cho chặng Sài Gòn - Hà Nội, trong thời gian cao điểm. Tết năm 2025, giá vé cao nhất là 3,234 triệu đồng/giường.

Ngoài ra, giá cho khoang VIP 2 giường là 7,35 triệu đồng/giường, tăng 350 nghìn đồng so với năm 2025.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết giá vé tàu Tết năm nay tăng từ 5-10%. Ảnh: TK.

Mặc dù vậy, ngành đường sắt vẫn có nhiều chính sách hấp dẫn để hỗ trợ hành khách, với tổng cộng khoảng 330.000 chỗ được cung ứng trong suốt kỳ vận tải Tết Bính Ngọ 2026.

Một số chính sách giảm giá đáng chú ý gồm: Giảm 5-15% cho khách mua vé sớm (trước 10 ngày) với các chặng trên 900km; Giảm 3% cho vé xuất phát từ ga Sài Gòn vào ngày 28 Tết đi từ 1.000km trở lên; Giảm 2-12% cho vé tập thể từ 11 người trở lên; Giảm 5% giá vé khứ hồi; Giảm 10-20% cho sinh viên;

Ngoài ra, các đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, trẻ em (6 đến dưới 10 tuổi) vẫn được hưởng các ưu đãi thường xuyên. Tuy nhiên, hành khách lưu ý chỉ được hưởng một mức giảm giá cao nhất, không được cộng dồn.

Hành khách chờ mua vé tàu tết tại ga Sài Gòn. Ảnh: TK.

Ông Tuấn cũng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các kênh chính thống để tránh rủi ro. Có thể thấy, dù giá vé có tăng, tàu hỏa vẫn là phương tiện được nhiều người tin dùng, không chỉ để di chuyển mà còn để trải nghiệm một hành trình về nhà đầy ý nghĩa.