Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 34 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, Chính phủ cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, xăng E5 8% và xăng E10 7%.

Chính phủ quyết định tiếp tục giảm nhiều loại thuế xăng dầu về 0 đến hết ngày 30/9/2026. Ảnh: Thạch Thảo

Nghị quyết 34 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026. Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất kéo dài việc giảm thuế nhập khẩu MFN là 0%, thuế BVMT là 0 đồng, không tính thuế VAT, khôi phục áp dụng thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB - xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8%, xăng E10 là 7%).

Theo đó, việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu, thuế BVMT, thuế VAT đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay nhằm đảm bảo hài hoà các mục tiêu. Trong đó, vừa kiểm soát giá năng lượng để ổn định vĩ mô, vừa tạo vùng đệm thích ứng để đưa các sắc thuế về mức bình thường một cách cuốn chiếu, đồng thời tránh cú sốc tăng giá đột ngột gây tâm lý tiêu cực cho thị trường và người dân.

Bộ Tài chính cũng tính toán, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 15.400 tỷ đồng trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9 so với mức thuế áp dụng trước thời điểm xung đột (không giảm về 0 tất cả các khoản thuế liên quan xăng dầu).