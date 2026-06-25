Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Theo đó, xăng E5 giảm 767 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.359 đồng/lít.

Giá xăng E10 giảm 837 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.916 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 1.668 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.866 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.030 đồng/kg.

Thời gian gần đây, giá xăng dầu giảm mạnh từ mức đỉnh ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 vừa qua.

Thực tế, ngoài phụ thuộc vào yếu tố giá thế giới thì giá xăng dầu ở nước ta giảm mạnh từ mức đỉnh còn bởi hầu hết các loại thuế xăng dầu đều đã giảm về 0 sau khi xảy ra xung đột ở khu vực Trung Đông. Nhưng sau ngày 30/6, các nghị quyết hết hiệu lực thi hành, nhiều loại thuế xăng dầu sẽ được khôi phục về mức cũ.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính vừa đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9.

Giá xăng dầu tiếp tục đi xuống. Ảnh: Thạch Thảo

Bởi Bộ Tài chính nhận thấy dù Mỹ và Iran bước đầu đạt được thỏa thuận hòa bình và khôi phục tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, rủi ro tái bùng nổ xung đột vẫn chưa được loại trừ.

Mặt khác, lượng xăng dầu cung ứng trên thị trường nội địa hiện nay chủ yếu là hàng dự trữ được mua từ trước với mức giá cũ. Trong khi nguồn xăng dầu nhập khẩu theo giá mới thường có độ trễ do thời gian vận chuyển dài ngày. Tiến trình đàm phán giá của các doanh nghiệp cũng cần lộ trình nhất định, chưa kể nguồn cung giao ngay còn hạn chế do hệ thống hạ tầng bị tổn thất trong chiến sự.

"Dù giá dầu thế giới đang xu hướng giảm, thị trường năng lượng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động khó lường nếu xung đột tái diễn", bộ này nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, nếu khôi phục ngay các sắc thuế (nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng) về mức trước chiến tranh, ngân sách nhà nước sẽ tăng thu, nhưng đổi lại sẽ đẩy giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng mạnh, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu kiểm soát lạm phát.