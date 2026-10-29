Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 29/10 đồng loạt tăng. Xăng E5RON92 tăng 666 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng 696 đồng/lít, lên trên 30.000 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường trong nước được điều chỉnh tăng so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Trong đó, dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan điều hành không trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Ở kỳ điều hành trước, giá xăng E5RON92 ở mức tối đa 25.361 đồng/lít; xăng E10RON95-III là 25.213 đồng/lít; dầu diesel 0.05S là 29.550 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 23.373 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Trên thị trường thế giới, giá dầu ghi nhận tuần tăng mạnh trong tuần trước. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 6%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,3%.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế sau khi giảm ở 2 phiên đầu tuần đã đảo chiều đi lên ở phiên 28/10.

Đến phiên giao dịch hôm nay (29/10), giá dầu quốc tế có xu hướng hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức trên 100 USD/thùng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 11h32' ngày 29/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 114,2 USD/thùng, giảm 1,05%; trong khi giá dầu WTI giao dịch ở mức 101,4 USD/thùng, hạ 1,33% so với phiên liền trước.