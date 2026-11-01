Giá xăng dầu hôm nay (1/11), dầu thô trên thị trường quốc tế ghi nhận tuần biến động trái chiều khi giá dầu Brent hạ còn dầu WTI tăng. Trong nước, giá xăng tuần này giảm hơn 1.000 đồng/lít, trong khi dầu diesel và mazut tăng.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần biến động mạnh với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (26/10), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ sau khi tăng mạnh vào phiên cuối tuần trước. Chốt phiên giao dịch 26/10, giá dầu Brent giảm 0,78%, còn giá dầu WTI của Mỹ hạ 1,46%, trong bối cảnh kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt.

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống ở phiên giao dịch 27/10 khi đàm phán tại Trung Đông xoa dịu lo ngại nguồn cung. Chốt phiên này, giá dầu Brent giảm 1,67%, trong khi giá dầu WTI hạ 1,83%.

Giá xăng trong tuần này được điều chỉnh tới 2 lần. Ảnh: Tuấn Hùng

Tuy nhiên, đến phiên giao dịch 28/10, giá dầu thế giới đảo chiều tăng do vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia và giao tranh tại Yemen, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng ở Trung Đông. Kết phiên giao dịch 28/10, giá dầu Brent tăng 1,26%, còn giá dầu WTI tăng 3%.

Tới phiên giao dịch 29/10, giá dầu quốc tế lại quay đầu giảm nhẹ, khi kỳ vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán hòa bình phần nào làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột leo thang tại Trung Đông.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (30/10), giá dầu thế giới tăng mạnh, chạm mốc cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu Brent tăng 2,37%, trong khi giá dầu WTI tăng 2,08%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 113,4 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 104,1 USD/thùng.

Như vậy, trong tuần này, giá dầu Brent hạ 3,3 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,8 USD/thùng so với mức kết của tuần trước.

Còn tính chung trong cả tháng 10, giá dầu Brent tăng 13,6%, giá dầu WTI tăng 15,2%. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 6 tháng qua của hai loại dầu tiêu chuẩn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng trong tuần này được điều chỉnh tới 2 lần.

Tại kỳ điều hành ngày 29/10, giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh lên mức tối đa 25.734 đồng/lít, tăng 521 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Tuy nhiên, sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt được hạ về 0, giá xăng đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường từ 0h ngày 1/11 của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng E5RON92 hạ 1.804 đồng/lít, giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh về 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít.

Như vậy, trong tuần này, giá xăng E5RON92 giảm 1.138 đồng/lít, trong khi giá xăng E10RON95-III hạ 1.054 đồng/lít. Còn giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg.