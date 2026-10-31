Giá xăng dầu hôm nay (31/10) trên thị trường quốc tế tăng mạnh do lo ngại xung đột Mỹ - Iran leo thang. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ ngày 29/10, giá dầu diesel vượt 30.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (30/10) tăng mạnh.

Ở phiên giao dịch 30/10, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 113,4 USD/thùng, tăng 2,37% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI đóng cửa phiên 30/10 ở mức 104,1 USD/thùng, tăng 2,08% so với phiên liền trước.

Tính chung trong cả tháng 10 này, giá dầu Brent tăng 13,6%, còn dầu WTI tăng 15,2%.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này khi giới đầu tư lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Giá dầu tăng nhanh sau vụ tấn công tàu chở dầu ở eo biển Hormuz làm nổi bật rủi ro về nguồn cung.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) thông báo một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được lực lượng nào đứng sau vụ việc này.

Trong khi đó, ngày 30/10, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo, Washington đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Saudi Arabia kể từ ngày 23/10, do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi (vốn được Iran hậu thuẫn) nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ ngày 29/10. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tập kích một số địa điểm ở Saudi Arabia, bao gồm nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở sản xuất ở Abqaiq thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Còn liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cho hay đã đánh chặn một tên lửa hành trình do Houthi phóng về phía khu vực miền Tây nước này.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại các cơ sở năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đe dọa hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Bên cạnh những diễn biến quân sự, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Theo nguồn tin của Reuters, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã trở lại Tehran hôm 30/10 để tiếp tục nỗ lực làm cầu nối giữa Washington và Tehran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Phó tổng thống JD Vance đã liên hệ với Iran nhằm hỗ trợ nước này tiếp cận các nguồn cung vật tư y tế. Thông tin này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ông Vance đã gửi thư cho quan chức an ninh cấp cao của Tehran nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran thông tin, Tehran đã nhận được thư của ông Vance nhưng chưa đưa ra phản hồi. Tasnim cho biết Iran muốn Mỹ đáp ứng các điều kiện do nước này đưa ra, đồng thời nhấn mạnh mọi lập trường đi ngược lại khung điều khoản đó đều không thể chấp nhận.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (31/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 29/10, giá bán của các loại xăng dầu đều được điều chỉnh tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.027 đồng/lít, tăng 666 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng được điều chỉnh tăng 521 đồng/lít, lên mức tối đa 25.734 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 696 đồng/lít, lên mức không cao hơn 30.246 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 223 đồng/kg, lên mức tối đa 23.596 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.