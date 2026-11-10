Giá xăng dầu hôm nay (10/11) trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế không kích Iran. Trong nước, giá xăng dầu đang chờ được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (9/11) giảm mạnh, giá dầu Brent về sát 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 9/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 5,85%, xuống còn 92,57 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 4,38%, chốt phiên ở mức 86,85 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/11), giá dầu WTI tiếp tục đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h22' ngày 10/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 92,57 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 86,22 USD/thùng, giảm 0,73% so với phiên liền trước.

Giá dầu Brent trong phiên 10/11 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Trong tuần trước, mặt hàng này đã "bốc hơi" 17% giá trị, ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế các cuộc không kích nhằm vào Iran.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 8/11, ông Donald Trump cho biết khả năng Washington tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán đạt tiến triển.

Trước đó, ông Donald Trump từng đề cập đến khả năng nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Còn phía Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu của Mỹ và Israel nếu bị tấn công.

Vào ngày 9/11, ông Donald Trump đã gặp Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Nhà Trắng. Qatar hiện đóng vai trò là trung gian, chuyển tải các đề xuất giữa Washington và Tehran nhằm thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran và điều kiện chấm dứt xung đột.

Theo giới phân tích, nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh tác động từ yếu tố địa chính trị, giá dầu thế giới còn chịu sức ép từ triển vọng cung - cầu.

Báo cáo ngày 9/11 của Morgan Stanley chỉ ra rằng, giá dầu Brent giao ngay đã giảm xuống mức chiết khấu so với hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu trên thị trường dầu vật chất có dấu hiệu chững lại.

Các nhà phân tích nhận định thị trường dầu mỏ toàn cầu đang có dấu hiệu quay trở lại tình trạng dư cung do nhu cầu suy yếu.

Theo báo cáo được công bố mới đây của ngân hàng JPMorgan, ước tính mức dư thừa dầu vào khoảng 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2026.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 12/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (10/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 5/11, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm 2.305 đồng/lít, từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng hạ 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.