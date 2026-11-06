Giá xăng dầu hôm nay (6/11) trên thị trường quốc tế tăng do lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong nước, từ chiều qua, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm, giá xăng E5RON92 về dưới 21.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 5/11 quay đầu tăng mạnh sau khi giảm liên tiếp từ đầu tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 5/11, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 3,88%, lên mức 98,29 USD/thùng. Còn giá dầu WTI tăng 2,72%, chốt phiên ở mức 90,52 USD/thùng.

Trong phiên giao dịch trước đó (4/11), giá của cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều giảm hơn 8%, xuống mức thấp nhất kể từ ngày 31/8.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (6/11), giá dầu WTI của Mỹ tiếp tục đi lên.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h25' ngày 6/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 98,29 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 91,38 USD/thùng, tăng 0,95% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh trong phiên giao dịch 5/11, sau khi các vụ tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Diễn biến này khiến giới đầu tư đánh giá lại triển vọng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, đồng thời cân nhắc khả năng các bên tiến tới thỏa thuận ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm từ chiều qua. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày 5/11, Saudi Arabia đã cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn tại Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng bên bờ Biển Đỏ, khi lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước này.

Sau đó, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay King Fahd tại thành phố Dammam của Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 5/11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hai tàu chở dầu và một tàu kéo đã bốc cháy trong hai vụ việc riêng biệt sau khi tìm cách di chuyển qua các tuyến đường mà Tehran coi là trái phép tại eo biển Hormuz.

Trước đó, giá dầu giảm sâu sau khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy đảng Dân chủ đã giành được những thắng lợi quan trọng, làm gia tăng kỳ vọng về khả năng chính quyền của Tổng thống Donald Trump chịu thêm sức ép chính trị để tìm kiếm giải pháp kết thúc xung đột với Iran.

Giới phân tích nhận định nếu căng thẳng hạ nhiệt, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể được khôi phục ổn định hơn, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung và hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Không chỉ tại Trung Đông, xung đột giữa Nga và Ukraine cũng tác động đến triển vọng nguồn cung năng lượng.

Ukraine đã tiến hành lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Việc này làm dấy lên lo ngại về khả năng xuất khẩu dầu diesel của Moscow theo thỏa thuận với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (5/11).

Ở kỳ điều hành 5/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, giá bán lẻ tối đa của xăng E5RON92 giảm từ 23.203 đồng/lít xuống 20.898 đồng/lít, tương ứng giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ điều hành gần nhất.

Giá xăng E10RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Tương tự, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm. Giá dầu diesel 0.05S hạ 180 đồng/lít, từ 28.876 đồng/lít xuống còn 28.696 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, từ 23.974 đồng/kg xuống còn 22.005 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 5/11 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 32.001 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 31.887 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 47.148 đồng/lít; ở Trung Quốc là 36.125 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam không cao hơn 21.156 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 33.333 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 35.676 đồng/lít; tại Lào là 40.344 đồng/lít; ở Trung Quốc là 33.032 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); tại Việt Nam không cao hơn 28.696 đồng/lít.