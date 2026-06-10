Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 9/6 giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 7 tuần qua.

Kết thúc phiên giao dịch 9/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3%, xuống mức 91,45 USD/thùng. Còn giá dầu WTI giảm 3,4%, xuống còn 88,2 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (10/6), giá dầu WTI bật tăng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h41' ngày 10/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,45 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 89,17 USD/thùng, tăng 1,1% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi Iran và Israel tuyên bố ngừng tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Vào ngày 8/6, Israel và Iran đã chấm dứt các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào nhau sau khi ông Donald Trump kêu gọi hai bên ngừng bắn.

Giá xăng dầu trong nước chờ điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, cả hai bên đều cảnh báo rằng họ có thể thay đổi quyết định. Tehran tuyên bố sẽ nối lại các hành động quân sự nếu Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Iran vẫn tiếp tục hạn chế phần lớn hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn thế giới.

Trong khi đó, Washington cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho hay lưu lượng tàu qua vùng Vịnh và lượng dầu xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang tăng trở lại, dù Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng chịu sức ép từ sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu tại Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

Trong tháng 5, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc giảm 29%, xuống mức thấp nhất trong 8 năm.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều mai (11/6).

Giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước vào hôm nay (10/6) được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.784 đồng/lít, giảm 1.474 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.866 đồng/lít, giảm 785 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S có giá không cao hơn 19.645 đồng/kg, giảm 797 đồng/kg.

Xăng E10 RON95-V có giá 23.230 đồng/lít, giảm 1.330 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 1.330 đồng/lít, về mức 22.330 đồng/lít.

Giá xăng dầu tại thị trường trong nước đã trải qua hơn 3 tháng biến động mạnh. Giá xăng từng lập đỉnh 30.115 đồng/lít vào ngày 23/3 trước khi giảm sâu, trong khi giá dầu cũng mất gần 40% so với mức 44.788 đồng/lít ghi nhận ngày 3/4.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.