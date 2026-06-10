Chỉ một tuần trước, thị trường còn lạc quan về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mở lại eo biển Hormuz. Nhưng niềm tin đó đã tan thành mây khói.

Những ngày qua, xung đột tái bùng phát dữ dội tại Trung Đông. Hậu quả là giá dầu thô Brent có thời điểm vọt lên gần 100 USD/thùng, tăng hơn 40% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2/2026.

Vàng - kim loại quý vốn được coi là "hầm trú ẩn" an toàn lại đang lao dốc. Nghịch lý này khiến không ít nhà đầu tư hoang mang.

Vì sao giá dầu leo thang lại 'hạ gục' vàng?

Thông thường, chiến tranh ở Trung Đông là tín hiệu cực kỳ tốt cho vàng. Nhưng lần này, câu chuyện hoàn toàn khác. Bởi lẽ, cuộc xung đột đang tác động vào thị trường theo một con đường đặc biệt và "quanh co".

Chuỗi phản ứng bắt đầu từ giá dầu leo thang đẩy lạm phát tăng cao, khiến Fed buộc phải tăng lãi suất và hệ quả cuối cùng là vàng lao dốc.

Giá dầu Brent leo thang vượt mốc 100 USD/thùng do bất ổn địa chính trị, đẩy lạm phát tăng cao và củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao. Ảnh: Goldmarket

Nhìn vào các dữ liệu cụ thể, nút thắt "eo biển Hormuz" đang là vấn đề số một. Khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô toàn cầu đi qua eo biển chiến lược này và việc nó bị phong tỏa khiến thị trường năng lượng rơi vào cú sốc lớn nhất lịch sử.

Khi dầu tăng, chi phí vận tải, sản xuất và sinh hoạt đều tăng theo. Giá dầu cao làm gia tăng lạm phát một cách thực chất và bền vững. Đây chính là mấu chốt của vấn đề.

Trước áp lực đó, Fed buộc phải cứng rắn hơn. Các nhà phân tích của J.P. Morgan nhận định: "Giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát dai dẳng, giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay".

Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, Mary Daly, cũng thừa nhận nền kinh tế Mỹ có quá nhiều bất ổn để có thể đưa ra một dự báo rõ ràng, trong khi thị trường đang đặt cược Fed có thể phải tăng lãi suất thêm nữa.

Một tài sản không sinh lời như vàng, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng hoặc neo cao, đương nhiên sẽ kém hấp dẫn hơn so với trái phiếu hay gửi tiết kiệm.

Khi 'hầm trú ẩn' mất chức năng giữa tâm bão

Điều đáng nói, vàng đã mất đi vai trò trú ẩn an toàn ngay trong chính tâm bão địa chính trị.

Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường toàn cầu của ABC Refinery - nhà máy tinh luyện và đúc kim loại quý lớn và hiện đại bậc nhất tại Australia, nhận xét: "Việc bế tắc quanh eo biển Hormuz ngày càng khó giải quyết đã làm tăng nguy cơ xảy ra cú sốc năng lượng. Điều này có nghĩa là chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn và đó là yếu tố gây áp lực lên vàng".

Theo ông Frappell, vàng đang giao dịch dưới nhiều ngưỡng kỹ thuật quan trọng trên cả biểu đồ ngày và 4 giờ, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn đang nghiêng về phía giảm.

Kể từ khi căng thẳng leo thang vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm mạnh và hiện vẫn thấp hơn khoảng 16% so với trước khi xung đột bùng nổ.

Phân tích của chuyên gia đến từ J.P. Morgan chỉ ra một tín hiệu: "Sự sụt giảm này của vàng có thể liên quan đến việc lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng lên. Vàng không trả lãi suất như trái phiếu hoặc tiền gửi. Khi lợi suất tăng, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại này sẽ tăng lên".

Tuy nhiên, họ cũng khẳng định rằng luận điểm cấu trúc dài hạn cho việc nắm giữ vàng vẫn còn nguyên vẹn: đa dạng hóa khỏi đồng USD, phòng ngừa lạm phát và bảo vệ trước rủi ro địa chính trị.

Kịch bản khả quan nhất cho vàng là xung đột hạ nhiệt, eo biển Hormuz được mở lại và giá dầu lao dốc. Lúc đó, áp lực lạm phát sẽ giảm bớt và Fed có thể có không gian để xoay trục chính sách. Nhưng với tình hình hiện tại, điều đó vẫn còn xa vời.

Kịch bản và ngưỡng kỹ thuật cần theo dõi

Với việc giá vàng đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.400 USD/ounce, bức tranh kỹ thuật đang trở nên u ám hơn rất nhiều.

Theo chuyên trang Investing.com, vùng giá 4.311-4.350 USD/ounce là phòng tuyến hỗ trợ cuối cùng trước khi vàng rơi xuống hố sâu.

Một cú đóng cửa dưới mốc 4.350 USD sẽ là tín hiệu xác nhận kịch bản giảm sâu, mở ra cánh cửa hướng đến các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.200 USD và sau đó là vùng đáy tâm lý 4.000-4.100 USD/ounce.

Các chỉ báo động lượng cũng đang ủng hộ phe bán. RSI trên biểu đồ ngày đang dao động quanh mức 35 và có xu hướng đi xuống, phản ánh sức mạnh của làn sóng bán tháo. Đường trung bình động 200 ngày (MA 200) cũng đã bị xuyên thủng và hiện đóng vai trò là ngưỡng kháng cự mạnh phía trên.

Ngược lại, kịch bản tích cực sẽ chỉ quay trở lại nếu những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Nếu may mắn giữ được vùng hỗ trợ 4.350-4.400 USD và bật tăng trở lại, ngưỡng kháng cự gần nhất mà vàng cần chinh phục là vùng 4.500-4.600 USD/ounce.

Chuỗi liên kết "dầu nóng → lạm phát nóng → lãi suất cao → vàng rớt" đang là chủ đạo. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến giá dầu bởi đó là "kim chỉ nam" cho xu hướng của vàng những tuần tới, thay vì chỉ nhìn vào biểu đồ giá hay cố "bắt đáy". Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn chưa có hồi kết và vàng vẫn đang phải "trả giá".