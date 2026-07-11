Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (ngày 10/7).

Kết thúc phiên giao dịch 10/7, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent giảm 0,38%, về mức 76,01 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 0,93%, xuống còn 71,41 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên cuối tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu hạ nhiệt, làm dấy lên kỳ vọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục.

Sau khi các đợt không kích đáp trả giữa hai bên tạm lắng, Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán vào tuần tới.

Giá xăng E5RON92 giảm còn 19.191 đồng/lít. Ảnh: Thạch Thảo

Reuters đưa tin các nhà đàm phán của Qatar đã tới Iran để thảo luận nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã bắt đầu đi qua eo biển Hormuz trong những ngày gần đây, nhưng tổng lưu lượng tàu thuyền mỗi ngày vẫn thấp hơn bình thường.

Thống kê cho thấy có đến 24 tàu chở dầu và khí đốt di chuyển qua eo biển Hormuz trong hai ngày 8/7 và 9/7, bất chấp rủi ro từ việc Mỹ - Iran lại đánh nhau.

Những diễn biến này giúp thị trường tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu sẽ không kéo dài.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran có thể làm đảo lộn dự báo trước đó về tình trạng dư cung đáng kể trên thị trường dầu mỏ toàn cầu trong năm tới.

Các chuyên gia của UBS (ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ) cho rằng việc Mỹ chưa tiến hành thêm các cuộc không kích mới đã giúp hạ nhiệt tâm lý thị trường. Song lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, đồng nghĩa rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (11/7) như sau:

Theo kỳ điều hành 9/7, giá xăng E5RON92 giảm 539 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.191 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III hạ 412 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.003 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 569 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.745 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 318 đồng/kg, giá bán không cao hơn 13.735 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới và khu vực.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).