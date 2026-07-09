Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 8/7 tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 2 tuần.

Kết thúc phiên giao dịch 8/7, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 5,2%, lên mức 78,02 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI tăng 4,4%, lên 73,52 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (9/7), giá dầu WTI tiếp tục tăng.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h51' ngày 9/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 78,02 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI lên mức 74,43 USD/thùng, tăng 1,24% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi Iran và Mỹ thực hiện các cuộc không kích lẫn nhau. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên đang tan vỡ và nguồn cung ở Trung Đông có thể bị gián đoạn một lần nữa.

Chiều nay sẽ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Ảnh: Thạch Thảo

Ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ gia tăng đáng kể các đợt không kích nhằm vào Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Vào khoảng 4h30' sáng 9/7 (theo giờ Việt Nam), hãng tin AFP cho hay nhiều tiếng nổ đã vang lên dọc bờ biển Iran khi Mỹ mở đợt không kích mới nhằm vào nước này vào cuối ngày 8/7 theo giờ địa phương.

Giới phân tích nhận định, các vụ tấn công mới cho thấy hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz rất dễ bị gián đoạn. Điều này đi ngược kỳ vọng trước đó rằng thị trường sẽ dư cung.

Nếu căng thẳng tiếp diễn và lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn một nửa so với thời điểm trước xung đột thì giá dầu có thể sẽ lên cao hơn.

Trong khi đó, giá dầu diesel lưu huỳnh cực thấp của Mỹ trong phiên 8/7 có lúc tăng hơn 14% sau khi Nga cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga gây thiếu hụt xăng và đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (9/7), theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá xăng E5 không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 21.176 đồng/lít. Còn giá dầu mazut không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện duy trì ở mức thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).