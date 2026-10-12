Giá xăng dầu hôm nay (12/10) trên thị trường quốc tế có xu hướng giảm. Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước, còn giá dầu diesel giảm tới gần 600 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (12/10), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h45' ngày 12/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,8 USD/thùng, giảm 0,88% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 90,97 USD/thùng, hạ 0,96% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới tăng khá mạnh. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng 2,4 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 0,74 USD/thùng.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 104,7 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 91,85 USD/thùng.

Giá dầu quốc tế trong tuần này được dự báo có xu hướng tăng, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Reuters cho hay, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng trong tháng 10, khi cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tháng thứ 8.

Số vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua đã lên mức cao nhất trong một tuần kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Cùng với xung đột tại Trung Đông, căng thẳng giữa Nga và Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới cũng chịu tác động từ cơn bão Isaias ở vùng vịnh Mỹ, khiến hàng loạt cơ sở khai thác dầu ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động.

Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển Mỹ cho hay, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất đã phải đóng cửa các giếng dầu có tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực, để phòng tránh bão.

Những yếu tố này làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu có thể bị thắt chặt, từ đó hỗ trợ giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (12/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 8/10, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.