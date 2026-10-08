Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (8/10) được điều chỉnh. Giá xăng E10 tăng hơn 1.000 đồng/lít, giá dầu diesel giảm gần 600 đồng/lít.

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay.

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít. Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Với mức giá mới, xăng E5RON92 thấp hơn xăng E10RON95-III 551 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Như vậy, trong kỳ điều hành này, hai loại xăng và dầu mazut cùng tăng giá, còn dầu diesel giảm.

Về Quỹ bình ổn giá xăng dầu sử dụng nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước, kỳ điều hành này trích lập 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với xăng sinh học và dầu mazut. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ đối với cả ba mặt hàng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay được điều chỉnh. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 1/10), giá xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.569 đồng/lít.

Tương tự, giá bán xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.189 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 780 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.717 đồng/lít.

Trong khi đó, giá bán dầu mazut 180CST 3.5S tăng 919 đồng/kg, giá bán không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, trong dự thảo lần thứ 14 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối độc lập được tự quyết giá bán buôn, bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật về giá và theo cơ chế thị trường.

Trao quyền tự quyết cho doanh nghiệp, giá xăng dầu có thể sáng tăng chiều giảm, người dân có thêm lựa chọn về giá bán. Song lo ngại đặt ra là các thương nhân đầu mối có thể chi phối thị trường, nếu cạnh tranh và cơ chế giám sát chưa đủ hiệu quả.

Tại họp báo thường kỳ chiều 7/10, đại diện Bộ Công Thương chia sẻ rõ hơn về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu, đồng thời cho rằng khó xảy ra tình trạng thương nhân đầu mối có thể chi phối hoàn toàn giá bán trên thị trường.

Trước xu hướng giá xăng dầu tăng mạnh trong những kỳ điều hành gần đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có chỉ đạo mới đến các thương nhân sản xuất và kinh doanh xăng dầu.

Để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu, nhất là mặt hàng dầu diesel trong quý IV/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao và kế hoạch thực hiện tổng nguồn theo quý đã đăng ký với Bộ Công Thương.

Đề nghị thương nhân đầu mối chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch ứng phó và đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu; thực hiện nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

Cục cũng yêu cầu các thương nhân tiếp tục đa dạng hóa nguồn nhập khẩu xăng dầu, xây dựng kế hoạch nhập khẩu xăng dầu, mua sản phẩm xăng dầu của 2 nhà máy sản xuất trong nước nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu...

Trên thị trường thế giới, trong tuần trước, giá dầu ghi nhận tuần biến động trái chiều. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế ít biến động. Giá dầu Brent vẫn giữ được mốc trên 100 USD/thùng.