Giá xăng dầu hôm nay (13/10) trên thị trường thế giới tăng mạnh do rủi ro về nguồn cung. Trong nước, giá xăng dầu sắp được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (12/10) tăng mạnh. Giá dầu Brent vượt mức 106 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 12/10, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 1,84%, lên mức 106,7 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 15/9. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 93,74 USD/thùng, tăng 2%.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (13/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h ngày 13/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 106,7 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 93,16 USD/thùng, giảm 0,62% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi lên sau các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước sắp được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 10/10 vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn trong ngày 11/10, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, vận chuyển dầu của Saudi Arabia.

Cùng với đó, trong tháng 10, nhiều tàu chở dầu tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải của Vương quốc Anh cho biết, một tàu chở dầu bị máy bay không người lái tấn công tại khu vực Sohar của Oman, trong khi một tàu khác bị hư hại khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Những diễn biến này đe dọa làm suy yếu sự phục hồi xuất khẩu dầu thô của Trung Đông.

Trước những rủi ro về nguồn cung, ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) đã nâng dự báo giá dầu Brent trong tháng 12 từ mức 85 USD/thùng lên 90 USD/thùng. Ngân hàng này ước tính giá dầu đang bao gồm mức phụ phí rủi ro hơn 20 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị.

Goldman Sachs cũng nhận định giá dầu WTI tiếp tục thấp hơn dầu Brent do chi phí vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Âu ở mức cao. Giá dầu WTI trung bình được dự báo đạt 81 USD/thùng trong tháng 12/2026 và 73 USD/thùng trong năm 2027.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 15/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (13/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 8/10, giá xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên mức không cao hơn 27.703 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 28.254 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 589 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 29.128 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 701 đồng/kg, lên mức không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.