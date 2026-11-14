Giá xăng dầu hôm nay (14/11) trên thị trường quốc tế biến động trái chiều. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh từ chiều 12/11, giá xăng về dưới 20.000 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (13/11) biến động trái chiều trong biên độ hẹp.

Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent chốt phiên 13/11 ở mức 95,84 USD/thùng, tăng 0,02% so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá dầu WTI đóng cửa ở mức 88,56 USD/thùng, giảm 0,2% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới trải qua tuần giảm thứ hai liên tiếp. Tính chung trong cả tuần này, cả dầu Brent và WTI giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 17% và 13% vào tuần trước.

Giá dầu thế giới tuần này trải qua một tuần giao dịch đầy biến động. Hi vọng ban đầu về hòa giải giữa Mỹ và Iran đang bị lu mờ bởi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia do lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn thực hiện và các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu thô ra khỏi vùng Vịnh.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ chiều 12/11. Ảnh: Tuấn Hùng

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã bước sang tháng thứ 9. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 12/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không cần thỏa thuận với Iran. Điều này cho thấy không có nhiều hi vọng về một thỏa thuận hoà bình tại Trung Đông.

Ngoài yếu tố địa chính trị, giá dầu suy yếu còn do các dấu hiệu nhu cầu suy giảm, khi xuất hiện tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu.

Ngày 12/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, do nhu cầu sản phẩm lọc dầu yếu đi và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, cho hay nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa thì hiện nay, tâm điểm lo ngại đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung.

Dù giá dầu hạ nhiệt nhưng rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu dầu thô then chốt của các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông, vẫn hiện hữu.

Sugandha Sachdeva, người sáng lập SS WealthStreet, một công ty nghiên cứu có trụ sở tại New Delhi, cho rằng rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao và bất kỳ sự gián đoạn nào mới đối với nguồn cung dầu mỏ đều có thể nhanh chóng làm bùng phát áp lực tăng giá trở lại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu ở thị trường trong nước vào hôm nay (14/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 12/11, giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh hạ 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.