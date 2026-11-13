Xăng dầu dồn dập giảm giá, có loại hạ tới 6.628 đồng/lít trong ít ngày

Chỉ trong chưa đầy hai tuần, giá xăng dầu dồn dập giảm mạnh, trong đó xăng E5 RON92 giảm sâu nhất 6.628 đồng/lít, thấp hơn mức giá trước khi xung đột Trung Đông xảy ra.