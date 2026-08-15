Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (14/8) tăng nhẹ trở lại sau khi giảm ở phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 14/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent được niêm yết ở mức 88,52 USD/thùng, tăng 1,67% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI chốt phiên ở mức 82,4 USD/thùng, tăng 1,42%.

Giá dầu thế giới đi lên do các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp tục diễn ra, trong khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không có tiến triển.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) đưa tin, ngày 13/8, hai tàu thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã bị tấn công khi đang đi qua eo biển Hormuz. Chính phủ UAE đã lên án vụ việc này và cho rằng đây là một cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, ngày 13/8, Mỹ cho hay có thể duy trì phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn và gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran nhằm đáp trả việc các cuộc đàm phán ngừng bắn bị đình trệ.

Giá xăng dầu của nước ta đang ở mức thấp hơn một số quốc gia trong khu vực. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước đó, vào ngày 12/8, một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran (đạt được vào hồi tháng 6) cũng như xác định khung thời gian triển khai thỏa thuận này.

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz, lưu lượng tàu thuyền qua tuyến đường này đã giảm xuống dưới mức trung bình của tháng.

Theo dữ liệu vận tải biển từ Kpler, số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz (không tính tàu container) đã giảm xuống còn 5 chiếc vào ngày 12/8 - mức thấp nhất trong vòng 3 tuần qua.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế, thị trường dầu mỏ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi các cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhằm vào Iran nổ ra vào cuối tháng 2, khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (15/8) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít.

Giá xăng E5 cũng hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.