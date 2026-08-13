Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (13/8).

Theo đó, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học và dầu diesel ở mức 200 đồng/lít và không chi Quỹ bình ổn giá.

Giá xăng dầu được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 6/8), giá xăng E10 giảm 535 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.324 đồng/lít.

Giá xăng E5 hạ 660 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.728 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 80 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.544 đồng/lít.

Giá dầu mazut hạ 87 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.391 đồng/kg.

Liên quan đến nhập khẩu xăng dầu, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong tháng 7, các doanh nghiệp ở nước ta đã chi khoảng 1,95 tỷ USD để nhập khẩu 2,11 triệu tấn dầu thô và xăng dầu các loại. So với tháng cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm hàng năng lượng này tăng nhẹ 1,4%, nhưng trị giá lại tăng gần 48,9% (tương đương tăng 640 triệu USD).

Lũy kế 7 tháng năm 2026, nước ta đã nhập khẩu 13,65 triệu tấn dầu thô và xăng dầu, trị giá vọt lên 12,31 tỷ USD, giảm nhẹ 3,5% về lượng nhưng tăng mạnh 41,82% so với cùng kỳ năm 2025 (tương đương 3,63 tỷ USD).

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết xung đột tại Trung Đông chưa chấm dứt đã ảnh hưởng đến hoạt động tạo nguồn của các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương đang nắm chắc tình hình, nguồn cung vẫn được cân đối và không thiếu.

Để bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các sở công thương tăng cường giám sát thị trường, theo dõi sát tình hình cung - cầu, tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ.

Cùng với đó, các đơn vị cần kịp thời xử lý hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý giảm thời gian bán. Đồng thời, đôn đốc thương nhân chủ động nguồn hàng, duy trì hoạt động kinh doanh và yêu cầu các cửa hàng bán đúng thời gian, đúng giá niêm yết.

Hiện giá xăng dầu ở nước ta được điều chỉnh sát với diễn biến giá thế giới.

Bộ Công Thương cho hay, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu trong nước và thế giới để điều hành giá phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành nhằm góp phần bình ổn thị trường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.