Giá xăng dầu hôm nay (16/10) trên thị trường quốc tế có xu hướng đi xuống. Trong nước, từ chiều qua, giá các loại xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh, còn giá dầu diesel giảm nhẹ.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch 15/10 tăng, giảm trái chiều.

Chốt phiên giao dịch 15/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,13%, xuống còn 105,9 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.

Tuy nhiên, đầu phiên giao dịch hôm nay (16/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h ngày 16/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 105,9 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 97,62 USD/thùng, giảm 0,36% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch 15/10 khi giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với tàu chở dầu Nga trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chính quyền Mỹ đang xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt đối với một số tàu chở dầu Nga không thuộc diện kiểm soát. Động thái này có thể giúp giảm chi phí vận chuyển dầu.

Một quan chức Mỹ cho hay, các cuộc đàm phán mới tập trung vào việc Washington có thể cho phép tàu dầu Nga được vận chuyển trên các tuyến vận tải trước đây bị cấm vận.

Về nguồn cung, Viện Dầu khí Mỹ (API) cho biết, trong tuần trước, tồn kho dầu thô và các sản phẩm chưng cất của nước này giảm, trong khi dự trữ xăng tăng.

Giá xăng được điều chỉnh giảm từ chiều qua. Ảnh: Tuấn Hùng

Cụ thể, lượng tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 11,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9/10. Số liệu này góp phần tạo thêm yếu tố hỗ trợ thị trường dầu mỏ.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi cuộc xung đột leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công mới vào tàu thuyền trong khu vực.

Theo các quan chức hàng hải, 1 tàu container và 1 tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua sau khi bị trúng đạn trong 2 vụ việc riêng biệt.

Các vụ tấn công xung quanh tuyến hàng hải chiến lược này đã gia tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

Trong khi đó, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, trong đó có vụ tập kích một nhà máy tại vùng Ryazan. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động lọc dầu và nguồn cung các sản phẩm năng lượng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều qua (15/10).

Theo đó, ở kỳ điều hành 15/10, giá xăng dầu được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng so với kỳ điều hành liền trước.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III giảm mạnh hơn, với mức giảm 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Cũng trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam tính đến ngày 15/10 như sau:

Giá xăng tại Thái Lan là 32.471 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 34.026 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); tại Lào là 52.104 đồng/lít; ở Trung Quốc là 35.017 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); còn tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Giá dầu tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít (Chính phủ trợ giá); ở Campuchia là 35.298 đồng/lít; tại Lào là 40.644 đồng/lít; ở Trung Quốc là 31.924 đồng/lít (Chính phủ khống chế giá); trong khi tại Việt Nam không cao hơn 29.106 đồng/lít.