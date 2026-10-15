ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành.

Theo đó, từ 15h ngày 15/10, tại các cửa hàng của Petrolimex, xăng E5RON92 có giá 26.670 đồng/lít; xăng E10RON95-III có giá 26.720 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm còn 28.800 đồng/lít, trong khi dầu mazut có giá 21.830 đồng/kg.

Việc chủ động giảm giá bán được Petrolimex xem là nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, trong bối cảnh xăng dầu là đầu vào quan trọng của nhiều ngành, lĩnh vực như vận tải, logistics, sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Động thái này cũng góp phần hỗ trợ thị trường và duy trì ổn định nguồn cung xăng dầu.

Mặt hàng Giá điều hành Giá bán Petrolimex (vùng 1) Xăng E5RON92 (đồng/lít) 26.971 26.670 Xăng E10RON95-III (đồng/lít) 27.029 26.720 Dầu diesel (đồng/lít) 29.106 28.800 Dầu mazut (đồng/kg) 22.135 21.830

Trong chiều nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu 500 đồng/kg đối với dầu mazut.

Cụ thể, từ 15h, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 58 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 29.106 đồng/lít, giảm 22 đồng/lít.

Giá dầu mazut không cao hơn 22.135 đồng/kg, tăng 1.043 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.