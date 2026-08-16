Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này ghi nhận tuần tăng mạnh, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm.

Rủi ro gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố chính chi phối thị trường dầu mỏ trong tuần này, sau khi xảy ra thêm các vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu. Trong khi đó, đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn chưa tiến triển.

Trong phiên giao dịch đầu tuần (10/8), giá dầu thế giới tăng khoảng 5%, sau khi Iran và Mỹ đưa ra các yêu cầu bồi thường đối với nhau, làm giảm triển vọng đạt thỏa thuận nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng thêm hơn 1% trong phiên giao dịch 11/8, trong bối cảnh những nghi ngờ về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông sẽ tiếp diễn.

Đến phiên giao dịch 12/8, giá dầu thế giới tiếp đà tăng nhẹ khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Trung Đông vẫn tiếp diễn, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Iran rơi vào bế tắc. Song đà tăng của giá dầu trong phiên này đã bị hạn chế sau khi các tổ chức dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ thấp hơn dự kiến.

Giá xăng dầu trong nước tuần này được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 13/8, giá dầu thế giới đảo chiều giảm hơn 2%, khi giới đầu tư tập trung vào những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu và lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ tăng mạnh.

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (14/8), giá dầu thế giới quay đầu tăng hơn 1% do các vụ tấn công tàu chở dầu cũng như việc không đạt được tiến triển trong thỏa thuận hòa bình giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và giới lãnh đạo Iran.

Tính chung trong tuần này, giá dầu Brent tăng 6% còn giá dầu WTI tăng 5,4% so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 88,52 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần ở mức 82,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, giá bán của hầu hết các loại xăng dầu (trừ dầu mazut) trong tuần này được điều chỉnh đi xuống.

Cụ thể, theo kỳ điều hành ngày 13/8, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 hạ 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các quốc gia có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.