Giá xăng dầu hôm nay (22/10) trên thị trường thế giới ít biến động khi giới đầu tư theo dõi diễn biến địa chính trị và thông tin lượng dầu dự trữ Mỹ giảm. Trong nước, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào chiều nay.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 21/10 gần như không biến động.

Chốt phiên giao dịch 21/10, theo Reuters, giá dầu Brent tăng 0,03%, lên mức 108,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI giảm 0,7%, xuống còn 97,15 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (22/10), giá dầu thế giới quay đầu tăng nhẹ.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 6h50' ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 108,8 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 97,97 USD/thùng, tăng 0,84% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới ít biến động khi giới đầu tư theo dõi diễn biến đàm phán giữa Nga và Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm.

Ngày 21/10, Điện Kremlin thông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất là vào tháng tới.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã gây sức ép lên giá dầu thô trong thời gian gần đây. Nếu hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình thì nguồn cung dầu diesel toàn cầu có thể được cải thiện.

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tiết lộ với tờ Financial Times rằng Iran hoàn toàn sẵn sàng tự vệ.

Còn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với truyền thông nhà nước của nước này rằng Mỹ không thể kỳ vọng Iran đối thoại trong khi vẫn duy trì phong tỏa và các biện pháp đe dọa.

Dữ liệu của Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền được ghi nhận trong hai tuần qua.

Các nhà phân tích của LSEG cảnh báo hoạt động tấn công tàu chở dầu của Iran đang mở rộng ra ngoài eo biển Hormuz, lan tới vịnh Oman, đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh cũng như việc chuyển dầu giữa các tàu phục vụ xuất khẩu trong khu vực.

Trong khi đó, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo đã hỗ trợ giá dầu.

Ngày 21/10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Trái lại, lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng, trái với dự báo giảm 1,16 triệu thùng.

Ngày 20/10, hai quan chức Bộ Năng lượng Mỹ cho biết nước này đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu nhằm tăng sản lượng nhiên liệu, trong bối cảnh tình trạng thiếu dầu diesel đẩy giá lên cao.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (22/10), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.106 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S tối đa không cao 22.135 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.