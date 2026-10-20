Giá xăng dầu hôm nay (20/10) trên thị trường thế giới đi xuống vào đầu phiên, sau khi biến động trái chiều ở phiên đầu tuần. Trong nước, giá xăng dầu đang chờ được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (19/10) biến động trái chiều.

Chốt phiên giao dịch 19/10, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 0,28%, xuống mức 109,5 USD/thùng. Trong phiên này, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 3 USD/thùng khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh vào tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,2%, lên 103,66 USD/thùng, mức giá chốt phiên cao nhất kể từ ngày 15/9.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (20/10), giá dầu WTI đảo chiều đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h05' ngày 20/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 109,5 USD/thùng. Còn giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 98,25 USD/thùng.

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều ở phiên giao dịch 19/10 trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngày 19/10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Saudi Arabia, trong đó có một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Song chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố này.

Bên cạnh đó, những diễn biến liên quan đến hoạt động vận tải dầu qua eo biển Hormuz đang trở thành yếu tố chi phối thị trường. Căng thẳng chính trị khiến hoạt động vận tải dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị ảnh hưởng.

Truyền thông Iran dẫn nguồn tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho hay, một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz vào ngày 18/10.

Giá xăng dầu trong nước đang chờ được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực eo biển Hormuz trong tuần trước giảm xuống mức trung bình 8,5 triệu thùng/ngày trong 7 ngày, từ mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó, do các mối đe dọa gia tăng đối với hoạt động vận tải biển thương mại.

Theo Kpler, có ít nhất 10 vụ việc liên quan đến các tàu thương mại đã được xác nhận trong tuần vừa qua.

Ngoài rủi ro về nguồn cung, thị trường còn theo dõi động thái của Mỹ đối với dầu mỏ Nga.

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh miễn trừ một số lệnh trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu của Nga, trong bối cảnh hai nước đạt thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington có thể dành tối đa 60 ngày để đánh giá tác động của các biện pháp này đối với kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối từ Ukraine và một số nghị sĩ Mỹ, trong bối cảnh Washington tìm cách hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử tháng 11.

Theo giới phân tích, trong thời gian tới, diễn biến tại Trung Đông và các chính sách năng lượng của Mỹ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với giá dầu thế giới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 22/10).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (20/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh giảm tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Còn giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.