Giá xăng dầu hôm nay (23/11) trên thị trường quốc tế có xu hướng đi xuống. Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm từ tuần trước và đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới.

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (23/11), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h47' ngày 23/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 91,85 USD/thùng, giảm 0,78% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 82,85 USD/thùng, hạ 0,11% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI giao tháng 12 hạ gần 6%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 92,57 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 83,41 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong tuần qua đi xuống khi kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng cùng với lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã dần phục hồi, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới. Ảnh: Thạch Thảo

Sản lượng lọc dầu tháng 10 tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này làm gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng; dự trữ xăng tăng 5,2 triệu thùng; dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 1,6 triệu thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định dù rủi ro gián đoạn nguồn cung vẫn hiện hữu song những lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn đang tạo áp lực lên giá dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (23/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít.

Giá xăng E10 RON95-III hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.