Giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, xuống còn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít. Giá dầu diesel và mazut cũng giảm.

Theo phương án điều hành giá xăng dầu ngày 19/11, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít. Sau điều chỉnh, hai loại xăng chênh nhau 524 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Giá bán tối đa xăng dầu từ 15h ngày 19/11/2026 Mặt hàng Giá mới So với kỳ trước Xăng E5 RON92 18.576 đồng/lít Giảm 823 đồng/lít Xăng E10 RON95-III 19.100 đồng/lít Giảm 745 đồng/lít Dầu diesel 0,05S 26.347 đồng/lít Giảm 475 đồng/lít Dầu mazut 180CST 3,5S 18.671 đồng/kg Giảm 1.071 đồng/kg Nguồn: Bộ Công Thương

Trong kỳ này, liên Bộ Công Thương – Tài chính trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Dầu diesel có mức trích lập 0 đồng/lít. Liên bộ không chi sử dụng quỹ.

Theo Bộ Công Thương, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11 đều giảm. Cụ thể, xăng RON92 giảm 3,07%, còn 100,784 USD/thùng. Xăng RON95 giảm 2,65%, còn 103,216 USD/thùng. Dầu diesel giảm 2,33%, xuống 148,730 USD/thùng, còn dầu mazut giảm 5,81%, xuống 584,472 USD/tấn.

Giá xăng dầu trong nước chiều nay được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu gần đây nhất (vào chiều 12/11), giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III hạ 1.311 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm 1.874 đồng/lít, giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, từ 1/11 đến hết tháng 3/2027, thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại xăng về 0%, dự kiến ngân sách hụt thu hơn 7.672 tỷ đồng.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu, theo hướng trao quyền cho doanh nghiệp đầu mối tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành giá xăng dầu định kỳ như hiện nay.

Tại dự thảo mới nhất, Bộ Công Thương đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hàng ngày.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô trong tuần trước ghi nhận tuần giảm tuần thứ hai liên tiếp, giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 17% và 13% vào tuần trước đó.

Sang tuần này, giá dầu quốc tế liên tục được điều chỉnh đi xuống. Ở phiên giao dịch 18/11, giá dầu thế giới đã xuống thấp nhất gần 3 tháng khi tồn kho nhiên liệu tại Mỹ bất ngờ tăng vọt, trong khi nguồn cung từ Trung Đông ồ ạt quay trở lại.