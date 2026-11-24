Giá xăng dầu hôm nay (24/11) trên thị trường thế giới giảm mạnh bởi nguồn cung dồi dào từ Trung Đông. Trong nước, giá xăng dầu sắp được điều chỉnh.

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch đầu tuần (23/11) giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Giá dầu Brent đã mất mốc 90 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch 23/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 3,46%, xuống còn 89,37 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ hạ 3,88%, kết phiên ở mức 80,17 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (24/11), giá dầu WTI đảo chiều tăng nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 7h05' ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 89,37 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh lên mức 80,37 USD/thùng, tăng 0,25% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm mạnh ở phiên giao dịch đầu tuần trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và đường ống dẫn dầu tại Libya hoạt động trở lại.

Ngày 23/11, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) cho hay, đường ống dẫn dầu Sharara của nước này đã hoạt động trở lại, dầu thô bắt đầu được bơm vào các bể chứa tại cơ sở Akakus ở Zawiya. Việc này góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong khu vực.

Nhiều nhà phân tích nhận định giá dầu giảm một phần do ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường dư cung.

Ngân hàng JPMorgan (Mỹ) dự báo giá dầu kỳ hạn có thể giảm về mức 70 USD/thùng trong nửa đầu năm 2027, khi thị trường đối mặt nguy cơ dư cung.

Theo JPMorgan, sản lượng dầu tại Trung Đông, ngoại trừ Iran, dự kiến tăng trong năm tới. Nguồn cung từ khu vực châu Mỹ, chủ yếu là Mỹ, cũng có khả năng gia tăng.

Giá xăng dầu trong nước sắp được điều chỉnh. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, các cuộc tấn công liên tục vào tàu vận chuyển và nhà máy lọc dầu ở Trung Đông vẫn hiện hữu.

Ngày 22/11, lực lượng Houthi tại Yemen (được Iran hậu thuẫn) tuyên bố tấn công một nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia.

Cùng thời điểm, Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) thông báo ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vùng Vịnh và khu vực gần eo biển Hormuz vào dịp cuối tuần qua.

Nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết giá dầu ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp chủ yếu đến từ phía nguồn cung. Song chưa thể kết luận nguồn cung dầu sẽ được duy trì liên tục và với số lượng lớn.

Về triển vọng nguồn cung, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến tổ chức cuộc họp ngày 29/11 để quyết định sản lượng dầu trong năm 2027. Nhóm này bao gồm OPEC và các nhà sản xuất dầu khác như Nga.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đàm phán vào hôm 22/11 tại hội nghị khí hậu toàn cầu COP31 đã đổ vỡ lần đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi các quốc gia không đạt được thỏa thuận về việc đưa tuyên bố về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch vào văn bản cuối cùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào chiều thứ Năm (ngày 26/11).

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (24/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 19/11, giá bán tối đa của xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, từ 19.399 đồng/lít xuống 18.576 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10 RON95-III hạ 745 đồng/lít, từ 19.845 đồng/lít xuống 19.100 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0,05S giảm 475 đồng/lít, từ 26.822 đồng/lít xuống 26.347 đồng/lít.

Trong khi giá dầu mazut 180CST 3,5S hạ 1.071 đồng/kg, từ 19.742 đồng/kg xuống 18.671 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.